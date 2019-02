Ferrara | il sindaco dà la colpa della rivolta dei nigeriani al decreto sicurezza

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Non si placano le polemiche dopo la violentadi una banda di presunti spacciatori di origine straniera avvenuta lo scorso sabato sera nel quartiere Gad di. Parecchie decine di migranti hanno devastato per ore VialeCostituzione.Tutto sarebbe nato dall'investimento di uno spacciatore 28enne di origine nigeriana. Stava scappando inseguito da una pattuglia quando incidentalmente è stato urtato da un'autovettura in transito guidata da un privato cittadino. Portato all'ospedale, l'uomo non ha subito gravi ferite, ma si è sparsa la voce all'internosua comunità che fosse stato investito dall'auto dei carabinieri e che addirittura fosse morto....