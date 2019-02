Fatture false | genitori di Renzi agli arresti domiciliari L’ex premier | ho molta

Genitori Renzi ai domiciliari per bancarotta fraudolenta e false Fatture. Ex premier : assurdo. Salvini : nulla da festeggiare : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni in relazione al fallimento di tre...

Como : Fatture false in commercio auto - 5 arresti e sequestri per 3 mln : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Cinque arresti e sequestri per 3 milioni di euro. E' il bilancio di un'operazione in corso dalle prime ore di questa mattina, da parte della guardia di finanza di Como, nei confronti di un’organizzazione dedita alla commissione di frodi fiscali mediante l’emissione di f

Giro di Fatture false a Messina - un arresto : I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, al termine di indagini dirette dal Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti, e coordinate dal pm Rita Barbieri, hanno dato ...

Messina : Gdf scopre giro Fatture false - un arresto : Palermo, 11 feb. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, al termine di indagini dirette dal Procuratore Capo di Barcellona Pozzo di Gotto, Emanuele Crescenti, e coordinate dal pm Rita Barbieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e

Vicenza : Gdf - Fatture false in azienda cinese - sequestro per oltre 750 mila euro (2) : (AdnKronos) - La titolare della ditta individuale era stata denunciata per violazione all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2014 al 2017 costi fittizi derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi 1,1 milioni

Vicenza : Gdf - Fatture false in azienda cinese - sequestro per oltre 750 mila euro : Vicenza, 22 dic. (AdnKronos) - I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per l’importo di 755.000 euro emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza a seguito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubbl

Giro da Fatture false da 108 milioni : coinvolte anche 6 società campane : Sono cinque imprenditori residenti in Romagna e destinatari dei sequestri preventivi per equivalente di 13 milioni di euro i principali beneficiari della maxi truffa da 108 milioni di euro nel settore ...

Fatture false per 108 mln euro : ANSA, - BOLOGNA, 11 DIC - Maxi frode fiscale internazionale smascherata dalla Guardia di Finanza di Rimini: accertate Fatture false per oltre 108 milioni di euro. Un sistema che coinvolgeva 101 ...