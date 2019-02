Fabrizio Corona | pace con mamma Gabriella Foto | Certi amori non finiscono!

Il figlio di Fabrizio Corona insultato su lnstagram - Nina Moric : 'Peggio delle bestie' : Fabrizio Corona è tornato ancora una volta a far parlare di sé, ma questa volta la colpa non è la sua. Sono stati alcuni utenti su Instagram, infatti, ad insultare il figlio dell’ex re dei paparazzi. Nella giornata di ieri, Fabrizio Corona ha pubblicato sui social uno scatto di Carlos Maria, il figlio nato dal matrimonio con Nina Moric. In seguito alla foto pubblicata con tanto di dadiscalia “Vita”, sono arrivate subito le prime reazioni dei ...

Fabrizio Corona e la foto col figlio Carlos - pioggia di insulti. Furia Nina Moric : «Peggio delle bestie» : Fabrizio Corona pubblica su Instagram una foto col figlio che scatena i commenti negativi e a intervenire a difesa dell’ex re dei paparazzi, ma soprattutto di Carlos Maria, la mamma Nina Moric. Nel suo ultimo post sui social infatti Fabrizio ha pubblicato uno scatto che lo vede abbracciato al suo erede, accompagnata dalla didascalia: “Vita”. Lo scatto ha ricevuto diversi like ma fra i diversi commenti postivisi ne sono distinti alcuni pieni ...

Fabrizio Corona - festa nel pub : arrivano Guardia di Finanza e Carabinieri : Non c'è pace per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: in una festa nel quale era ospite a Solofra, in provincia di Avellino, hanno fatto irruzione Carabinieri e Guardia di Finanza.Durante il blitz, scrive Leggo, le forze dell'ordine hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative, oltre a proporre l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio in quanto ha impiegato lavoratori ...

Fabrizio Corona : “Fedez - ti ricordi quella sera a casa mia con due miei amici?” : Fabrizio Corona torna a provocare Fedez. Dopo aver rivelato nel suo ultimo libro, Non mi avete fatto niente, un presunto tradimento di Silvia Provvedi con il rapper, subito smentito, l’ex re dei paparazzi dedica altre parti del romanzo al cantante. “Ti ricordi quella sera a casa mia con due amici?”, scrive Corona, alludendo a una sera di Natale di molti anni fa, in cui Fedez era ospite del fotografo. I dettagli non vengono ...

Taylor Mega : "All'Isola dei Famosi 2019 per voltare pagina" E su Fabrizio Corona e Flavio Briatore... : Taylor Mega, reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi 2019, è stata ospite della trasmissione radiofonica, 'Non succederà più', condotta dalla spumeggiante Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio. L'ex naufraga ha raccontato di aver cambiato la propria opinione su Marina La Rosa nella prima settimana da leader: Ho amato e odiato Marina La Rosa. L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e ...

Fabrizio Corona : ‘Tra Belen e Stefano De Martino è rifiorito l'amore' : Secondo quanto riporta Fabrizio Corona nel suo personalissimo "Corona Magazine", Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero nuovamente una coppia, una decisione che i due avrebbero preso insieme per il bene di Santiago, il loro bambino. I due avrebbero anche trascorso un fine settimana chiusi in casa con lo scopo di ripartire insieme come una famiglia serena. Belen e Stefano di nuovo insieme per il bene del piccolo Santiago Secondo quanto ...

