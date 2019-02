FA Cup | ottavi | Herrera e Pogba stendono Sarri | lo United passa 2-0 a Stamford Bridge

Taekwondo - President’s Cup 2019 : i risultati delle gare femminili. Nora Adami si ferma agli ottavi : Giornata dedicata alle gare senior femminili ad Antalya (Turchia) per la quarta edizione della World Taekwondo President’s Cup. Oggi sul tatami era presente una sola atleta italiana, Nora Adami, che è stata eliminata agli ottavi di finale nei -53 kg. La rappresentante della Taekwondo Terlano, dopo aver superato 26-6 la russa Diana Emets e 14-8 la tunisina Rahma Ben Ali, è stata sconfitta 18-14 dalla turca Zehra Dosucukur, che ha chiuso poi ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : sorteggiati gli ottavi di finale. Sassari contro gli olandesi del Leiden - Varese sfida i kosovari del Prishtina : Sono stati sorteggiati gli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2018-2019, a cui hanno avuto accesso le prime e seconde dei quattro gironi della seconda fase, quattro retrocesse dalla Basketball Champions League (senza Avellino, che ha chiuso la propria stagione Europea) e quattro ripescate tra le migliori terze della succitata seconda fase. A Varese è toccata in sorte la formazione olandese dello ZZ Leiden, nelle cui fila milita Kenny Simms, ...

FA Cup 2019 - il calendario degli ottavi : Chelsea-Manchester United dopo il sorteggio : L'FA Cup sta per entrare nel vivo: nella giornata di martedì infatti si concluderà il quadro dei sedicesimi di finale. Intanto però è stato sorteggiato il tabellone degli ottavi di finale, che regala ...

FA Cup : il Manchester City di slancio agli ottavi - Wolverhampton al replay : TORINO - Il Manchester City si qualifica agli ottavi di FA Cup con il netto 5-0 rifilato al Burnley all'Etihad. CINQUINA ALL'ETIHAD - Il Manchester City sblocca il risultato al 24' con Gabriel Jesus . ...

FA Cup - Arsenal-Manchester United 1-3 : Red Devils agli ottavi - 8 su 8 per Solskjaer : Otto partite, otto vittorie. Percorso netto per Solskjaer sulla panchina del Manchester United: i Red Devils, nei sedicesimi di finale di FA Cup, si impongono all'Emirates, contro l'Arsenal, con il ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Sassari sconfigge il Donar Groningen e vola con Varese agli ottavi di finale : Missione compiuta per la Dinamo Sassari. Nella quarta giornata della seconda fase a gironi della FIBA Europe Cup 2018-2019 di Basket, la formazione guidata da Vincenzo Esposito sconfigge agevolmente gli olandesi del Donar Groningen con il punteggio di 97-74 e conquista l’accesso agli ottavi di finale. Vittoria netta della compagine sarda, che supera un momento di difficoltà ad inizio ripresa e gestisce senza rischiare nulla ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese sbanca Larnaca e si avvicina agli ottavi di finale : La Pallacanestro Varese è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2019. La squadra lombarda ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva della seconda fase, espugnando il campo dell’AEK Larnaca per 74-59 ed ora deve attendere la partita tra Sassari e Groningen per avere la matematica certezza del passaggio del turno. In caso di vittoria dei sardi, infatti, Varese sarebbe irraggiungibile per gli olandesi, ...

Camiceria Olga Lawyers’ Tennis Cup : Dentons - Isagro e GBP agli ottavi : L'ultima giornata dei gironi di qualificazione vede tre nuovi accessi agli ottavi di finale della competizione. L'articolo Camiceria Olga Lawyers’ Tennis Cup: Dentons, Isagro e GBP agli ottavi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rai Sport - Coppa Italia Tim Cup 2018/2019 Ottavi - Programma e Telecronisti : In attesa dell'inizio del girone di ritorno del campionato di serie A, il weekend (diretta Rai) che sta per cominciare sarà dominato, dal punto di vista calcistico, dalla Coppa Italia. Il tabellone è allineato a livello degli Ottavi di finale, ai quali sono arrivate tredici squadre di serie A, una di B, il Benevento, e ben due di C, il Novara e la Virtus Entella. Il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed ...

Coppa Italia - calendario : spicca Samp-Milan tra gli ottavi di finale della Tim Cup : Il 29 dicembre 2018 si concluderà il girone d’andata del campionato di Serie A. Ci sarà poi una sosta prima della ripresa e nel mezzo si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. L’appuntamento sarà fissato per i giorni del 12, 13 e 14 gennaio 2019. In campo scenderanno le 8 big della passata stagione, tra cui i detentori del trofeo della Juventus. I bianconeri hanno conquistato le ultime 4 edizioni della Tim Cup, portando a 13 i ...

Trento-Haching - andata ottavi CEV Cup volley 2019 : programma - orario d’inizio e tv : Oggi giovedì 20 dicembre (ore 20.30) si giocherà Trento-Haching, match valido per l’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di volley maschile, la seconda competizione continentale per importanza. I Campioni del Mondo saranno accolti dal proprio pubblico della BLM Group Arena e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la formazione tedesca che però cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa. I ragazzi di ...