F1 | Test Barcellona 2019 | risultati e classifica dei tempi prima giornata Vettel chiude

F1 - Test Barcellona – Terminata la prima giornata : Vettel super - ancora un problema per Raikkonen sul finale [TEMPI] : Sebastian Vettel si conferma il più veloce della prima giornata di Test di F1 a Barcellona L’attesa è Terminata: i piloti della F1 sono finalmente tornati in pista per la primissima giornata di Test dell’anno. Motori nuovamente accesi sul circuito di Barcellona per un primo giorno appassionante ed emozionante. Al termine del Day-1 dei Test di Barcellona, è Sebastian Vettel il più veloce nella classifica dei tempi. Il tedesco ...

F1 Test Barcellona : la Williams salta anche il day 2 : Barcellona - Continuano i problemi della Williams: la scuderia britannica, dopo aver saltato il primo giorno dei test F1 a Barcellona, non girerà nemmeno nel day2. La monoposto con cui Robert Kubica e ...

F1 - Test Barcellona – A tutto Wolff - dalla velocità della Ferrari ai cambi di regolamento : “non è un problema dimostrare alla FIA cosa facciamo” : Toto Wolff a 360 gradi nella prima giornata di Test di F1 a Barcellona: le parole del team principal Mercedes E’ iniziata la prima sessione di Test di F1 del 2019: i piloti sono tornati finalmente in pista, sul circuito di Barcellona, per Testare le loro monoposto nuove fiammanti e raccogliere dati utili per migliorarle in vista dell’esordio stagionale, previsto per il 17 marzo in Australia. Photo4/LaPresse Ha atteso il ...

F1 – Test Barcellona - Vettel tra eccitazione e cambiamenti : “non una vera rivoluzione - ma un rimescolamento” : Le prime sensazioni di Sebastian Vettel durante la prima giornata di Test di F1 a Barcellona: il tedesco della Ferrari analizza i cambiamenti all’interno del team e mostra tutto il suo entusiasmo per il ritorno in pista I piloti della F1 sono finalmente tornati in pista: è infatti attualmente in corso la prima giornata dei Test invernali di Barcellona, che anticipano l’esordio stagionale del prossimo 17 marzo in Australia. ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 : pomeriggio day-1 - Vettel continua a spingere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona 2019, il pomeriggio della prima giornata (sessione dalle ore 14.00 alle ore 18.00). Dopo la pausa pranzo i piloti tornano in pista sul circuito catalano e sono pronti a scatenarsi per trovare il limite della loro vettura, per fare un punto della situazione più approfondito, per comprendere segreti e punti di forza delle varie monoposto. Sebastian Vettel ha stampato il miglior ...

F1 – Test Barcellona : Williams sempre più nei guai - il team di Grove rinuncia anche alla seconda giornata : La nuova FW42 non è ancora pronta, per questo motivo Kubica e Russell non potranno scendere in pista a Barcellona nemmeno domani Momento nerissimo in casa Williams, unica scuderia che non ha ancora preso parte ai Test di Barcellona. La nuova FW42 infatti non è stata del tutto assemblata, a causa della mancanza di alcune componenti non pervenute sul tracciato catalano. photo4/Lapresse Dopo aver saltato dunque il primo giorno, il team di ...

F1 - Test Barcellona 2019 : la Williams salta anche la seconda giornata - la FW42 scenderà in pista mercoledì? : La Williams non parteciperà nemmeno alla seconda giornata dei Test di Barcellona, la scuderia di F1 non è scesa in pista nella giornata odierna dopo aver saltato anche lo shakedown e non la vedremo all’opera nemmeno domani sul circuito catalano. Per la prima volta nella storia il team non è riuscito a prendere parte con la sua vettura al primo Test pre-stagionale, semplicemente la monoposto non è pronta e non ci sono le condizioni per ...

F1 - Test Barcellona 2019 : day-1 - Sebastian Vettel vola a metà giornata col record della pista in gara ufficioso! : Si sono finalmente riaccesi i motori del Mondiale di F1. Dopo la lunga pausa invernale e la carrellata delle presentazioni, è il momento della pista e dei tempi sul giro a Barcellona (Spagna), sede ormai tradizionale delle prove pre-stagionali del Circus. La curiosità era tanta e il primo risultato del cronometro sorride assai alla Ferrari. La SF90 guidata dal tedesco Sebastian Vettel è stata fin da subito performante e consistente, inanellando ...

F1 – Test Barcellona : terminata la prima mattinata di lavoro - Vettel fa il vuoto dietro di sè [FOTO] : Il pilota della Ferrari chiude al comando la prima mattinata di Test a Barcellona, distanziando di oltre un secondo e mezzo la Racing Point di Perez La prima mattina dei Test di Barcellona sorride alla Ferrari, velocissima con Sebastian Vettel al volante. Il pilota tedesco ferma il crono sull’1:18.161, migliorando di tre decimi il record ‘ufficioso’ di 1:18.441 fatto segnare da Riccardo nel 2018. AFP/LaPresse Una ...

F1 – Test Barcellona : si lavora duro al Montmelò - le prime immagini dei piloti in pista [GALLERY] : Mattinata di duro lavoro in pista a Barcellona, Vettel battezza la Ferrari SF90 mentre la Mercedes si affida a Bottas che lascerà il volante a Hamilton nel pomeriggio Sono cominciati i Test di Barcellona, in programma da oggi fino a giovedì sul circuito del Montmelò. I motori hanno iniziato a ‘rombare’ fino dai primi minuti di sessione, interrotta dopo pochi giri di lancette a causa dell’uscita di pista senza conseguenze ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : 18 febbraio - Ferrari in pista con Sebastian Vettel! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test di F1 a Barcellona (Spagna). Sulla pista catalana si accenderanno i motori e incomincerà a tutti gli effetti la stagione con un mese di anticipo sul Mondiale. La Ferrari alternerà Sebastian Vettel e Charles Leclerc: il tedesco sarà al volante della Rossa nelle giornate di lunedì e mercoledì, martedì e giovedì spazio invece al giovane monegasco. La Mercedes, invece, si ...

F1 oggi - Test Barcellona 2019 (18 febbraio) : orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma : Da oggi si comincerà a fare sul serio. Dopo i giorni delle presentazioni o, se volete, dei vernissage, il Mondiale di Formula Uno 2019 si esibirà nell’abituale location di Barcellona per i canonici Test funzionali all’avvicinamento dell’esordio iridato, previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), sul tracciato dell’Albert Park. Otto giornate di prove non consecutive che avranno inizio tra poco e in cui tutti i team ...

F1 - Test Barcellona 2019 (lunedì 18 febbraio) : il programma e gli orari di oggi. Tutti i piloti in pista : Siamo arrivati al tanto atteso lunedì 18 febbraio 2019. Prende il via ufficialmente la nuova stagione della Formula Uno, con il primo giorno dei Test pre-stagionali di Barcellona. Iniziano gli otto giorni di prove (suddivisi in due turni di quattro) che sanciranno il primo passo di un’annata che si annuncia davvero intrigante e di altissimo livello. La Ferrari inizia con Sebastian Vettel sulla nuova SF90, mentre Mercedes e Red Bull ...

