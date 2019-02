F1 – Raikkonen “Iceman” | Giovinazzi tricolore | i caschi dei piloti dell’Alfa Romeo

sportfair

: RT @GiulyDuchessa: Con #Turrini un PACATISSIMO chiarimento. Ci siamo alla fine capiti???? P.S. La maglia celebrativa è Kimi”iceman”#Raikkon… - PrancingHorse27 : RT @GiulyDuchessa: Con #Turrini un PACATISSIMO chiarimento. Ci siamo alla fine capiti???? P.S. La maglia celebrativa è Kimi”iceman”#Raikkon… - f1thunder : RT @GiulyDuchessa: Con #Turrini un PACATISSIMO chiarimento. Ci siamo alla fine capiti???? P.S. La maglia celebrativa è Kimi”iceman”#Raikkon… - DCiamei : RT @GiulyDuchessa: Con #Turrini un PACATISSIMO chiarimento. Ci siamo alla fine capiti???? P.S. La maglia celebrativa è Kimi”iceman”#Raikkon… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)svelano i loro nuoviper la stagione 2019 di F1 in AlfaE’ stata svelata questa mattina in pitlane a Barcellona la nuova livrea dell’Alfadi Kimie Antonio. Pochi minuti prima di scendere in pista per la prima giornata di test sul circuito spagnolo, i duehanno tolto i veli alla nuova C38. Insieme al nuovo design della loro monoposto, i dueAlfahanno anche svelato il look dei loro nuoviha optato per un viola scuro per la parte frontale del suo elmetto, col logo dell’Alfaproprio sulla fronte. Ai lati spicca in bianco il suo numero 7, mentre sulla nuca compare il suo soprannome “Iceman”.Antonio Giovinazzzi ha scelto di omaggiare la sua terra, l’Italia, con unche attraversa tutto il casco verticalmente, mentre ai lati ha ...