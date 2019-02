F1 – Presentazione Alfa Romeo | Raikkonen e Giovinazzi entusiasti | le prime sensazioni dei

sportfair

: ?? Mancava solo lei ? Ecco la nuova #AlfaRomeo C38 ???????? La monoposto di Kimi #Raikkonen e @Anto_Giovinazzi… - SkySportF1 : ?? Mancava solo lei ? Ecco la nuova #AlfaRomeo C38 ???????? La monoposto di Kimi #Raikkonen e @Anto_Giovinazzi… - SkySportF1 : ? Tutte le foto della nuova @SauberF1Team ?? Vi piace? #SkyMotori #F1 #Formula1 #F1Testing - LucianoQuaranta : RT @SkySportF1: ? Tutte le foto della nuova @SauberF1Team ?? Vi piace? #SkyMotori #F1 #Formula1 #F1Testing -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ledidopo aver svelato in pista a Barcellona la livrea della loro nuovaC38 E’ stata presentata oggi in pitlane a Barcellona la nuovaC38 cheguideranno durante la stagione 2019 di F1. I piloti sono soddisfatti ed orgogliosi della livrea della macchina con la quale gareggeranno nel Mondiale 2019 che si appresta ad iniziare.“L’auto sembra fantastica, il design della livrea è bella. Molti partner hanno deciso di supportare questa squadra e questo è positivo, e li ringraziamo per credere in noi. Non vediamo l’ora di andare in pista adesso e imparare qualcosa di più sulla C38 durante le prossime due settimane di test“, sono queste leparole di Kimi“Credo che sia una bella macchina, il design della livrea è fantastico, molto pulito e mi piacciono ...