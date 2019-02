F1 | Max Verstappen | “Molto contento di aver fatto così tanti giri | ora sappiamo cosa

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

F1 - la nuova RB15 già piace a Max Verstappen : le prime parole dell’olandese dopo il filming day : Il pilota olandese ha svelato le prime sensazioni dopo aver guidato la RB15, monoposto presentata ieri dalla Red Bull I primi chilometri sono stati percorsi, Max Verstappen è apparso subito felice delle prime risposte regalategli dalla nuova Red Bull. Il filming day ha lasciato buone sensazioni all’olandese, che in un video postato sui social dal team di Milton Keynes ha espresso le sue sensazioni, rivelando di essersi sentito di ...

F1 - Max Verstappen : “Darò il 100% per pormi obiettivi ambiziosi. Sono curioso di sapere come il motore Honda si adatterà alla nostra macchina” : Max Verstappen è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale di F1 che prenderà il via dall’Australia, a Melbourne, il 17 marzo. Quest’oggi la Red Bull toglierà i veli dalla nuova vettura e la curiosità sulla macchina anglo-austriaca è molta. Le novità Sono diverse, in primis la partnership con Honda che sarà uno snodo importante per l’annata che ci apprestiamo a vivere. Di sicuro l’olandese, specie per ...

F1 - un leone per Max Verstappen : il pilota della Red Bull presenta il suo nuovo casco [VIDEO] : Il pilota olandese ha postato sui social un video in cui spiega i motivi che lo hanno spinto a cambiare la livrea del suo casco Nuova stagione e nuovo casco per Max Verstappen, presentato dal pilota olandese mediante i propri canali social. Stemperato il blu che ha accompagnato i primi anni in Formula 1, il colore predominante adesso sarà il bianco accompagnato dai due tori della Red Bull che campeggiano ai lati della visiera. Sulla parte ...

F1 - Max Verstappen : “Ho provato la Red Bull al simulatore - buone sensazioni. Con Honda un nuovo inizio - cercherò di vincere” : Max Verstappen si sta preparando in vista della nuova stagione, l’olandese proverà a lottare per il Mondiale F1 e cercherà di contrastare Ferrari e Mercedes nella corsa verso il titolo iridato. Il 21enne ha parlato della sua Red Bull che quest’anno monterà i motori Honda dopo i risultati scadenti ottenuti con i propulsori Renault, Verstappen ha dichiarato di avere testato la vettura al simulatore e le prime sensazioni sono positive. ...

F1 - Gasly non teme Max Verstappen : “non sono in Red Bull per fare il secondo - voglio provare a vincere” : Il giovane pilota francese ha messo le cose in chiaro in vista del Mondiale 2019, sottolineando come proverà a vincere se ne avrà la possibilità Prenderà il posto di Daniel Ricciardo al volante della Red Bull, ma non ha nessuna voglia di fare da scudiero di Max Verstappen. Nonostante la giovane età, Pierre Gasly pare avere già le idee chiare di quello che sarà il suo futuro prossimo, la personalità dell’olandese non lo spaventa, per ...

F1 - Tecnica in pillole : il volante di Max Verstappen : È essenziale l'immediatezza e la semplicità di memorizzazione dei comandi, in modo che il pilota possa agire rapidamente senza perdere la concentrazione, soprattutto in uno sport dove questo aspetto ...

Max Verstappen - la strana punizione della Fia per l'incidente con Esteban Ocon : Una punizione singolare quella toccata a Max Verstappen, l' istrionico pilota della Red Bull di Formula 1 che, dopo la rissa sfiorata col collega Esteban Ocon a seguito dell' incidente tra i due nello scorso Gp del Brasile, è stato "condannato" dalla Fia ad assistere al Gran Premio del Marocco di Fo

F1 – Verstappen sconta la prima giornata di servizi sociali - Max entusiasta all’e-prix di Marrakech : “felice di essere qui” : Verstappen ha scontato ieri, in occasione dell’e-prix di Marrakech, la sua prima giornata di servizi sociali dopo il battibecco con Ocon nel Gp del Brasile Come tutti gli appassionati di motori ricorderanno, dopo il Gp del Brasile, un Max Versteppen furente raggiunse il box di Esteban Ocon dove si consumò il battibecco (giunto quasi alle botte) per cui l’olandese fu punito dalla FIA. Ieri, il pilota della Red Bull ha dovuto ...

F1 - Max Verstappen torna sulla vicenda con Ocon : “La mia reazione è stata normale. Avrei potuto tirargli un pugno in faccia…” : I motori sono spenti già da un po’ e siamo entrati nel nuovo anno. La stagione di F1 prenderà il via con il consueto appuntamento di Melbourne (Australia) e i team sono a lavoro per arrivare pronti al primo round. Settimane convulse quelle che porteranno all’esordio iridato, tra presentazioni e test a Barcellona. Tuttavia c’è chi ha ancora voglia di dire la propria rispetto a quanto accaduto nell’anno passato. E’ il ...

F1 – Lite Verstappen-Ocon - il racconto di Max : “ecco come sono andate le cose - vi svelo tutto” : Verstappen torna a parlare della Lite con Ocon al termine del Gp del Brasile: il racconto dettagliato del pilota olandese della Red Bull La stagione 2018 di F1 ha regalato tanto spettacolo in pista: le bagarre tra i piloti hanno fanno emozionare tutto il pubblico appassionato delle quattro ruote, ma non sono mancati anche i colpi di scena, extra pista, che hanno creato molto scompiglio, ma che hanno anche attirato ...

F1 - Christian Horner risponde a Daniel Ricciardo : “Fatto di tutto per tenerlo - temeva la crescita di Max Verstappen” : Il confronto dialettico tra Daniel Ricciardo e gli esponenti di spicco della Red Bull, sua ex squadra nel Mondiale di Formula Uno, continuano. Alcuni giorni fa il pilota australiano, intervistato da Autosport.com, aveva sottolineato come la differenza di ben 79 punti nella classifica generale con il compagno di squadra Max Verstappen fosse spiegabile essenzialmente dai problemi tecnici avuti nel corso delle gare, alludendo anche ad un guasto ...

F1 - Max Verstappen : “Preferisco vincere una gara e poi rompere che essere lento per tutto l’anno. La nuova Red Bull? Sembra promettente” : Max Verstappen si sta preparando in vista della prossima stagione, il pilota della Red Bull si pone grandi obiettivi per il 2019 anche se non sarà semplice lottare alla pari con Mercedes e Ferrari. L’olandese punta sicuramente a vincere il Mondiale F1 in futuro, il prossimo anno ci saranno grandi novità in seno alla scuderia austriaca che utilizzerà i motori Honda e non più quelli Renault che hanno dato tanti problemi negli ultimi mesi ...