Eurovoto, cresce fronte sovranista

Secondo le proiezioni dell'Europarlamento in vista delle Europee di maggio,ildei Conservatori Ecr e del gruppo Enf, da 120a 130 seggi, considerando anche i 12 di Alternative fuer Deutschland e altri. In Italia, la Lega si configura come il primo partito, con 27 seggi sui 76 riservati al nostro Paese a Strasburgo e una percentuale di voti pari al 32,4%. Al secondo posto M5S (22 seggi e 25,7%) poi Pd (15 seggi,17,3%), FI (7 seggi e 8,7%), FdI ultimo sopra lo sbarramento al 4% (4 seggi e 4,4%).(Di lunedì 18 febbraio 2019)