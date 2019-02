Europee | Tajani | i dati delle proiezioni non cambiano l' orizzonte

Europee - Tajani : “Calenda? Non ci interessa il suo pateracchio radical chic. Non so nemmeno se piace alla sinistra”. : “Non ci interessano pateracchi radical chic. Noi siamo alternativi all’iniziativa di Carlo Calenda che non so nemmeno se piace a sinistra”. Così il presidente del Parlamento europeo, e vicepresidente FI, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa sulle iniziative del partito in occasione dei 25 anni dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, liquida in poche parole l’iniziativa dell’ex ministro dello ...