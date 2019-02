Empoli e Udinese | che punti salvezza

Serie A - la Lazio perde al 94' contro il Genoa. Ok Empoli e Udinese : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Juventus , Cagliari e Milan , la 24esima giornata di Serie A è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra la Spal di Semplici e la Fiorentina di ...

Lazio ko col Genoa - vincono Empoli e Udinese : Crolla la Lazio a Genova e vede sfumare la possibilita' di restare attaccata alla locomotiva-Milan nella corsa Champions: i ragazzi di Simone Inzaghi escono sconfitti per 2-1 da Marassi nella gara delle 15 della 24esima giornata di campionato. In vantaggio con Milan Badelj allo scadere del primo tempo, i rossoblu pareggiano con Antonio Sanabria al 30' della ripresa e segnano il gol-partita al 48' con Domenico Criscito. La squadra di Cesare ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...