Emiliano Sala | la veglia della cagnolina Nala davanti alla camera ardente FOTO

Nel giorno del funerale di Emiliano Sala - la sua cagnolina commuove tutti attendendolo fuori dalla chiesa : Nala è la cagnolina di Emiliano Sala, calciatore argentino classe 1990 morto in un incidente aereo avvenuto sulla Manica nel gennaio 2019. Nala era stata adottata nel quattro anni fa e, da quel momento, era diventata la migliore amica del giovane Emiliano. Un legame indissolubile, di cui si è avuto testimonianza anche nel giorno del funerale di Sala, svoltosi il 16 febbraio: Nala è rimasta accucciata davanti alla chiesa ad ...

Tragedia Emiliano Sala - ai suoi funerali il cane attende di potergli dare l’ultimo saluto. Nuove dichiarazioni sull’aereo : “Era in buone condizioni. Non è caduto a pezzi” : Migliaia di persone sono arrivate a Progreso, città natale di Emiliano Sala, per rendere omaggio alla stella del calcio che ha perso la vita in un tragico incidente aereo sulla Manica lo scorso 21 gennaio. E mentre gli ospiti arrivavano a porgere l’ultimo saluto al giovane, anche il suo fedele labrador nero, Nala, era in attesa di vedere il suo feretro. Le immagini che mostrano il cane attendere di poter vedere il suo padrone davanti alla porta ...

Il commovente addio del cane Nala durante il funerale del calciatore Emiliano Sala : La foto di Nala alla finestra, pubblicata dalla sorella dello sportivo con la scritta 'Anche Nala ti sta aspettando , ha fatto il giro del mondo. Così come in queste ore sta commuovendo l'immagine ...

Il cane di Emiliano Sala commovente : veglia il suo padrone fuori dalla camera ardente [FOTO] : Emiliano Sala ci ha lasciati a seguito di un incidente aereo nel canale della Manica, il suo cane però continua ad essergli fedele Il cane di Emiliano Sala, la piccola Nala, vuole essere fedele al suo padrone sino all’ultimo, anzi, anche oltre. Dopo la morte del povero Emiliano, il suo cane non ha mai smesso di aspettarlo dietro la porta di casa e durante la camera ardente ha commosso il mondo rimanendo per giorni a vegliare la salma ...

Nala - la cagnolina di Emiliano Sala veglia fuori dalla chiesa ai funerali del suo padrone : A Progreso i funerali del calciatore 28enne morto mentre era a bordo dell'aereo che avrebbe dovuto portarlo a Cardiff. Davanti alla chiesa, la cagnolina che aveva adottato nel 2015 lo aspetta

Emiliano Sala - ai funerali in Argentina la cagnolina Nala veglia fuori dalla chiesa : «Anche Nala ti aspetta» aveva scritto su Facebook la sorella di Emiliano Sala , Romina, quando ancora non si sapeva nulla della sorte del fratello. Nala era la cagnolina del calciatore argentino che ...

Emiliano Sala - il Cardiff cerca lo sconto per pagare meno : Passata l'onda emozionale per l'ultimo saluto all'attaccante scomparso durante un viaggio in aereo sul Canale della Manica, ora è il momento di tornare al cinico mondo degli affari. Avvocati del club ...

Funerali di Emiliano Sala in Argentina - la gente piange a Progreso : L'articolo Funerali di Emiliano Sala in Argentina, la gente piange a Progreso proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Emiliano Sala - lacrime e commozione al funerale in Argentina : BUENOS AIRES - lacrime e commozione ai funerali di Emiliano Sala . Le esequie del calciatore argentino, vittima di un incidente aereo nel canale della Manica , si sono svolti a Progreso, paese d'...

Funerali Emiliano Sala in Argentina : presenti delegazioni di Cardiff e Nantes : I Funerali di Emiliano Sala hanno avuto luogo a Progreso, nella città natale del calciatore che ha perso la vita nel canale della Manica I Funerali del calciatore argentino Emiliano Sala hanno avuto luogo nella sua città natale, a Progreso, Santa Fe, alla presenza dei rappresentanti del Cardiff City e del suo vecchio club il Nantes. Sala, 28 anni, è morto il 21 gennaio quando l’aereo privato monomotore che lo trasportava pilotato da David ...

Morto Emiliano Sala - il corpo dell’attaccante è arrivato in Argentina : Morto Emiliano Sala – Il mondo del calcio è sotto shock per la morte dell’attaccante Emiliano Sala, il corpo del calciatore è stato ritrovato senza vita all’interno dell’aereo inabissato nel Canale delle Manica, l’incidente è avvenuto lo scorso 21 gennaio. Nel frattempo il corpo del calciatore argentino è arrivato oggi a Buenos Aires da dove sarà trasportato nel suo paese, a Progreso per rendergli un ultimo ...

Incidente aereo nel Canale della Manica : la salma di Emiliano Sala partita per l’Argentina : La salma del calciatore Emiliano Sala, deceduto in un Incidente aereo nel Canale della Manica, arriverà nelle prossime ore a Buenos Aires, prima di un omaggio che sarà reso al giocatore nel suo villaggio di Progreso. Dopo l’identificazione formale del corpo prelevato dai rottami, le autorità britanniche hanno dato via libera alla restituzione del cadavere alla famiglia. Oggi all’arrivo (nel pomeriggio ora locale) all’aeroporto ...

Dramma Emiliano Sala - la fidanzata allo scoperto : 'lo amerò per sempre' : Era il suo sogno giocare in Premier League, il miglior campionato del mondo ". " Quello che volevo era che lui tornasse. ha aggiunto la sportiva Ci sono un sacco di persone che mi chiedono solo cose ...

Dramma Emiliano Sala - la fidanzata allo scoperto : “lo amerò per sempre” : Dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, Luiza Ungerer esce allo scoperto: le prime parole della fidanzata del calciatore a seguito della tragedia Dopo essere rimasta in disparte, in attesa di notizie del fidanzato disperso, la dolce metà di Emiliano Sala esce allo scoperto a seguito del ritrovamento del corpo del giovane calciatore. Luiza Ungerer, pallavolista brasiliana, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a ‘O ...