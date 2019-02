Emanuela Tittocchia accusa Mariano Catanzaro | “Prove che lo inchiodano”

Pomeriggio 5 : Biagio D'Anelli e Flavia Vento insieme a San Valentino - Emanuela Tittocchia : "Una buffonata" : Continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 le vicende amorose di Biagio D'Anelli, ex-concorrente della casa del Grande Fratello, combattuto ed ammirato da tante delle donne che spesso siedono alla corte di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, anche oggi. Questa volta galeotto fu San Valentino, che ha offerto l'occasione ideale per il campano per mettere in gioco tutte le carte sul tavolo con Flavia Vento, casta da tre anni e affascinata ...

Emanuela Tittocchia torna da Mariano Catanzaro : "Non è facile fidarmi totalmente - ma quando sto con lui sto bene" : A una settimana dall'intervista rilasciata da Mariano Catanzaro a Novella 2000, in cui l'ex tronista campano di Uomini e Donne aveva confessato di sperare in un riavvicinamento con l'ex Emanuela Tittocchia, ecco la risposta dell'attrice di Centovetrine, direttamente dalle colonne del settimanale Spy di Alfonso Signorini.L'opinionista di Barbara d'Urso, che si sarebbe allontanata dal modello per paura che l'uomo si fosse legato a lei solo ...

Emanuela Tittocchia choc a Pomeriggio 5 : «Ho rischiato di morire per un intervento al seno» : Emanuela Tittocchia avrebbe rischiato di morire per un intervento al seno. L’ex volto di Centovetrine e Un posto al sole, ospite oggi a Pomeriggio 5, ha raccontato di una brutta disavventura avvenuta subito dopo un’operazione di chirurgia plastica. Ecco le parole dell’attrice: «Circa otto anni fa ho rifatto il seno, ma subito dopo l’intervento sono stata malissimo. Avevo dei grandi ematomi sul busto. Spaventata tornai dal ...

Emanuela Tittocchia 'Io e Mariano Catanzaro felici'/ 'Le sue ex mi scrivono cose strane e così le blocco' : Emanuela Tittocchia torna sulla sua relazione con Mariano Catanzaro smentendo le voci di una possibile crisi tra i due per i 23 anni di differenza d'età.

Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5 : “Mi sono rifatta il seno e ho rischiato di morire” : Emanuela Tittocchia ha il seno rifatto: “Ma ho rischiato di morire” Emanuela Tittocchia ha ricordato una dolorosa vicenda nel salotto di Pomeriggio 5. Nel 2010 l’opinionista di Barbara d’Urso ha rischiato di morire dopo un intervento chirurgico al décolleté. Emanuela si è sottoposta ad un’operazione di mastoplastica additiva per regalarsi una terza ma qualcosa è […] L'articolo Emanuela Tittocchia a Pomeriggio ...

Emanuela Tittocchia : "Mariano Catanzaro? Mi piacerebbe riprovarci" : Emanuela Tittocchia, attrice e presenza fissa dei talk di Barbara D'Urso e Federica Panicucci, ha rivelato, per la prima volta, al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, i motivi dell'allontanamento dall'ex tronista Mariano Catanzaro. 'Colpa', si fa per dire, dell'ex fidanzato Biagio D'Anelli: A Capodanno il mio agente mi aveva fissato una serata. Mariano mi aveva chiesto di unirsi a noi e io gli avevo detto di sì. Così avevo ...

Luigi Favoloso smentisce la storia con Fabiana : Emanuela Tittocchia non ci sta : Luigi Favoloso smentisce una storia con Fabiana Britto: Emanuela Tittocchia a Mattino 5 è sicura del contrario Luigi Favoloso smentisce su Instagram la sua storia con Fabiana Britto. I due stanno trascorrendo molto tempo insieme, tanto che il pubblico ha iniziato a credere che fosse nata una relazione tra loro. Ma ecco che, dopo aver […] L'articolo Luigi Favoloso smentisce la storia con Fabiana: Emanuela Tittocchia non ci sta proviene da ...