Elimination Chamber – Traguardo storico per Sasha Banks e Bayley | sono le prime

Elimination Chamber 2019 – Daniel Bryan mantiene il titolo : Sasha Banks e Bayley prime campionesse di coppia della storia : Daniel Bryan esce vincitore dal main event, Sahsa Banks e Bayley diventano le prime campionesse di coppia della storia: i risultati di Elimination Chamber 2019 Lo splendido Toyota Center di Houston, tana della franchigia NBA degli Houston Rockets, fa il pieno di pubblico nella notte, ma questa volta lo spettacolo del basket americano non c’entra: di scena il grande wrestling WWE con il PPV Elimination Chamber. L’evento è uno dei più ...

Elimination Chamber 2019 : gli incontri in programma - Bryan contro cinque per il titolo : Tutto pronto per il grande appuntamento di wrestling targato Wwe del mese di febbraio. Domenica 17 febbraio a Houston nella serata americana, quando però in Italia saranno già le prime ore di lunedì, si terrà infatti Elimination Chamber, l'evento che vedrà salire sul ring tante stelle della compagnia americana, pronti a darsi battaglia per il titolo. Non solo l'attesissimo match che dà il nome a questo evento, ma anche gli altri incontri che ...

WWE – Arrestato Jimmy Uso! Ecco cosa succederà in vista di Elimination Chamber : Jimmy Uso Arrestato a Detroit per condotta disordinata e ostruzione a pubblico ufficiale: a rischio il match di domenica notte ad Elimination Chamber Brutte notizie per tutti i fan della WWE, in particolare per i supporter degli Usos. TMZ ha riportato, nelle ultime ore, la notizia dell’arresto di Jimmy Uso in quel di Detroit. La polizia ha fermato l’auto nella quale viaggiava, guidata da Naomi in contromano, nella quale era presente un ...