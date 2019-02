Elezioni europee | FI | fronte europeista con Svp e Patt

Elezioni europee - sondaggi : Lega primo partito : I non iscritti scendono da 22 a 10; gli altri, cioè i gruppi che per ora non hanno una precisa affiliazione politica , tra cui la Lrem di Macron, sono 58; di essi 18 sono francesi, nessuno è italiano.

Elezioni europee - il sondaggio : Lega al 32 - 7% è il secondo partito in Ue. Ppe e Socialisti senza maggioranza : La Lega primo partito in Italia e secondo partito al Parlamento europeo dove Socialisti e Popolari non riescono però a ottenere la maggioranza, cioè 353 parlamentari. Un numero di seggi che si potrebbe raggiungere con un’alleanza tra Socialisti, Popolari e Liberali avrebbe una maggioranza confortevole, che diverrebbe inattaccabile se imbarcasse anche i Verdi. È quanto emerge dalle prime proiezioni raccolte dal Parlamento Ue, basate su dati ...

Lega primo partito italiano - secondo nella Ue. Le proiezioni sulle Elezioni europee : La Lega sarebbe il primo partito italiano con più eletti alla futura Eurocamera, passando dagli attuali 6 eurodeputati a 27, ed il secondo dopo i tedeschi della Csu/Cdu che ne avrebbero invece 29. Lo dicono le prime proiezioni del Parlamento europeo sui seggi della futura Eurocamera dopo le europee a fine maggio, proiezioni basate su sondaggi condotti nel nostro Paese nelle settimane precedenti.Il M5S salirebbero da 14 a 22. Crollerebbe ...

PD - Matteo Renzi annuncia : 'Non mi candido alle Elezioni Europee' - Sky TG24 - : L'ex premier ha rivelato che non si presenterà alle prossime europee e sull'idea di fondare un partito ha ammesso: "Ci ho pensato due volte, ma i partiti personali non servono"

Elezioni europee - sondaggi : Lega primo partito italiano - secondo nell'Ue : La Lega primo partito italiano con più eletti all'Europarlamento, passando dagli attuali 6 eurodeputati a 27, e il secondo dopo i tedeschi della Csu/Cdu che ne avrebbero invece 29. Lo...

Le Elezioni europee non distruggeranno l’Unione : Anche se i partiti antieuropei probabilmente vinceranno un terzo dei seggi nel prossimo Parlamento, molto probabilmente saranno così divisi che non dovrebbero causare molti danni. Leggi

Candidati Elezioni europee 2019 : nomi e liste in Italia a febbraio : Candidati Elezioni Europee 2019: nomi e liste in Italia a febbraio Elezioni Europee 2019, i Candidati Le Elezioni Europee si avvicinano: l’appuntamento, come è noto da tempo, è fissato al 26 maggio. Nel frattempo, cominciano a emergere le prime notizie sui Candidati dei vari partiti. Le novità più importanti su questo fronte provengono dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno aggiornato le regole per presentarsi alle Europarlamentarie ...

Elezioni europee - mancano 100 giorni al voto. E (non) sarà un’avventura : Mentre Luigi di Maio incontrava a Roma i nuovi alleati per dar vita a un possibile futuro gruppo al Parlamento europeo, in Spagna il premier Sanchez annunciava delle Elezioni anticipate che rischiano di cambiare lo scenario politico di uno dei pochi Paesi nell’Ue rimasti a guida socialista. Due fatti che sembrano non aver niente a che fare l’uno con l’altro, solo se non li guardiamo alla luce di una prospettiva comune comune: le Elezioni ...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Chi sono gli alleati del Movimento 5 stelle alle Elezioni europee? : Luigi Di Maio alla presentazione dell’alleanza per le elezioni europee. (foto: Stefano Montesi – Corbis/Corbis via Getty Images) Luigi Di Maio ha sciolto la riserva. Il Movimento 5 stelle si presenterà alle elezioni europee di maggio in un’alleanza formale con il partito croato anti-sfratti Zivi Zid, coi polacchi di Kukiz 15, i finlandesi di Liike Nyt e i greci di Akkel. Restano fuori dal gruppo, almeno per ora, i gilet ...

Elezioni 2019 Italia : europee - amministrative e regionali. Calendario date : Elezioni 2019 Italia: europee, amministrative e regionali. Calendario date Calendario Elezioni 2019 Italiane e dove si vota L’anno appena terminato, il 2018, è stato molto importante dal punto di vista elettorale ma anche il 2019 ha in serbo tantissimi appuntamenti. Infatti, non ci saranno solo le europee di maggio ma si terranno anche le Elezioni amministrative – in circa 4 mila comuni – ed in 6 regioni si terranno le Elezioni ...