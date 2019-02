Ecco cosa hanno pensato di fare le compagnie di volo americane per fermare le

Diciotti - Ecco che cosa rischia Matteo Salvini e perché : Aver abusato dei suoi poteri trattenendo per 5 giorni 177 migranti a bordo della nave Diciotti «in condizioni psicofisiche critiche» per motivi «meramente politici». È in base a questa controversa ricostruzione dei fatti, sempre che venga dimostrata sussistente, che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini...

Paratici : “Icardi? Ne riparleremo a giugno. Dybala? Ecco cosa vi svelo” : Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io lo Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul caso Icardi e sul prossimo potenziale futuro di Paulo Dybala. Paratici ha ammesso di aver sondato la pista Icardi nella scorsa sessione di mercato estiva, ma senza alcun tipo di disturbo […] More

Inter - Marotta mette le cose in chiaro : “Wanda Nara accetti la nostra decisione. Il rinnovo? Ecco cosa faremo” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del caso Icardi, lanciando un messaggio alla moglie-agente del calciatore Non solo Wanda Nara, anche Beppe Marotta è Intervenuto nel corso di Tiki Taka per parlare della situazione Icardi. L’amministratore delegato dell’Inter ha provato a fare chiarezza, invitando la moglie-agente dell’attaccante argentino ad accettare le decisioni della ...

Aumento pensione sociale e invalidità a 780 euro - Ecco cosa manca : Aumento pensione sociale e invalidità a 780 euro, ecco cosa manca Incremento pensione sociale e invalidi 2019 Tra reddito di cittadinanza, Quota 100 e pensione di cittadinanza certamente quest’ultima è la misura di cui sinora sono stati forniti meno dettagli. Cerchiamo insieme di capire quali sono i motivi ed eventualmente se e quali passaggi mancano prima della piena attuazione della misura attesissima da moltissimi ...

Tennis – Tsonga fermato dall’anemia falciforme dà forfait ad Indian Wells : “non riesco a viaggiare - Ecco cosa mi succede” : Jo-Wilfried Tsonga fermato dall’anemia falciforme: il Tennista francese dà forfait ad Indian Wells e spiega i problemi che tale malattia comporta Jo-Wilfried Tsonga ha annunciato il suo forfait dal torneo di Indian Wells. Il Tennista francese, fresco vincitore dell’ATP di Montpellier, è stato costretto a cancellarsi dal torneo americano a causa di un problema fisico. Nessun infortunio, ma una particolare malattia chaiamata ...

Diciotti - indagato il governo : Ecco cosa può succedere ora : ... ' se, da un punto di vista giuridico, la condivisione della scelta di non far sbarcare i 177 migranti connoti le decisioni assunte dal solo ministro dell' Interno, di una valenza tutta politica e ...

Ecco cosa serve - subito - per dare impulso agli investimenti : Sull'economia lombarda il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti " tra i primi a denunciare l'inerzia del governo " non è ottimista: "Sul fronte investimenti, nel 2018 in Lombardia abbiamo ...

Donatella Rettore infortunata ad Ora o Mai Più : Ecco cosa è successo : Ora o Mai Più: Donatella Rettore si presenta con un gesso al piede La nuova puntata di Ora o Mai Più si è aperta con Amadeus che mostra una Donatella Rettore infortunata. La cantante di Splendido Splendente si è presentata in carrozzina dichiarando di essere caduta dalle scale a casa sua. La telecamera inquadra infatti il […] L'articolo Donatella Rettore infortunata ad Ora o Mai Più: ecco cosa è successo proviene da Gossip e Tv.

USA - preoccupazione per la Malattia dei cervi zombie : “Potrebbe infettare anche l’uomo”. Ecco di cosa si tratta : La letale Malattia che ha colpito la popolazione di cervi in 24 stati degli USA e in 2 province canadesi potrebbe diffondersi e infettare anche l’uomo. Gli esperti dell’Università del Minnesota hanno avvisato dei pericoli della Malattia del deperimento cronico del cervo (in inglese Chronic Wasting Disease, CWD), che il Servizio Geologico statunitense descrive come “una fatale Malattia neurologica che si verifica nei cervidi del Nord America, ...

In Siberia cade “neve nera” dal cielo ed è tossica : Ecco cosa sta succedendo [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Chiara Ferragni - evento annullato : “Inopportuno”. Ecco cosa è successo : È stato giudicato “inopportuno”, dunque è arrivato il “no”. Era tutto pronto o quasi prima dell’annullamento a poche ore dall’evento: Chiara Ferragni non terrà lo stage di trucco nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Padova. L’idea era partita dalla caposala e promossa a pieni voti dalla responsabile del reparto, ma poi a pochissimo dall’evento dalla direzione della struttura è arrivato il veto. In una Storia di Instagram ...

Eventi e Sagre in Campania : Ecco cosa fare il 16 e il 17 febbraio : "Murder Ballad" è uno degli spettacoli più originali degli ultimi vent'anni di produzione Off-Broadway che narra di un triangolo amoroso, il rock e un omicidio. Il musical sbarca ad Amalfi sabato 16 ...

Nigeria caos - elezioni rinviate Ecco cosa c'è dietro il voto. Analisi : rinviate le elezioni Nigeria. In ballo il futuro dell'Africa tra petrolio,terrorismo e clan in uno Stato che... Segui su affaritaliani.it

Pacche sulle spalle e bagarre in Aula - la settimana politica in due minuti : Ecco cosa è successo : Prima si parla di Venezuela e compaiono bandiere in Aula. Poi Di Maio e Salvini si vedono per la prima volta dopo il voto in Abruzzo. Infine il Pd che si infuria con Roberto Fico dopo la sparata di un deputato M5s che mima il gesto delle manette: alla Camera succede di tutto, volano fogli e qualcuno alza anche le mani. L'articolo Pacche sulle spalle e bagarre in Aula, la settimana politica in due minuti: ecco cosa è successo proviene da Il Fatto ...