Donazioni e trapianti | calo nel 2018 ma il trend rimane positivo

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il datosull’attività complessiva di donazione è il secondo migliore di sempre: lo scorso anno ci sono stati 1680 donatori (tra deceduti e viventi), con una flessione di 83 unità rispetto al 2017 ma ben al di sopra della media degli ultimi 5 anni. Il2014-è in decisa ascesa, con una crescita dellepari al 24,4%. I dati emergono dal Report della ‘donazione e‘ del ministero della Salute e del Centro nazionale. Anche per quanto riguarda il numero dei donatori utilizzati il dato(1370) rappresenta la seconda miglior performance in assoluto. La percentuale di opposizioni alla donazione è stata del 29,9%: un dato in leggero aumento rispetto al 2017 (28,7%) ma ancora una volta molto inferiore al 32,8% registrato nel 2016.L'articolonelma ilMeteo ...