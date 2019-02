Domiciliari per i genitori di Renzi Contestate false fatturazioni

Arresti Domiciliari per genitori di Renzi : L’accusa nei loro confronti è aver causato il fallimento di tre cooperative

Genitori Renzi ai Domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatture. Salvini : nulla da festeggiare : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. I Genitori dell'ex premier ed ex...

Arresti Domiciliari per i genitori di Renzi : Arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. nei confronti dei due, e di un terzo soggetto, viene contestata l'emissione di fatture inesistenti. Sulla vicenda interviene il ministro dell'...

Genitori Renzi agli arresti Domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi , sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. I Genitori dell'ex premier ed ex ...

I genitori di Renzi agli arresti Domiciliari per il caso 'cooperative fallite' : Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono agli arresti domiciliari. Lo rivela il Corriere della Sera scrivendo che il provvedimento di cattura per i genitori dell'ex premier “è stato eseguito dalla Guardia di Finanza per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni”. Entrambi sono accusati di aver provocato “dolosamente” il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse ricavando così in maniera ...

Firenze - arresti Domiciliari per Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli : Ai genitori dell'ex premier, Matteo Renzi, contestata l'emissione di fatture inesistenti e bancarotta. Arrestato anche un imprenditore di Campo Ligure

Genitori Renzi agli arresti Domiciliari per bancarotta e false fatturazioni : Genitori Renzi agli arresti domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false… L'articolo Genitori Renzi agli arresti domiciliari per bancarotta e false fatturazioni proviene da Essere-Informati.it.

Arresti Domiciliari per genitori Renzi : 20.52 Arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi. Ai due il gip di Firenze contesta bancarotta fraudolenta e emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento, eseguito dalla GdF, riguarda anche un imprenditore di Campo Ligure (GE). Da quanto si apprende i tre sono stati, nel tempo, amministratori di fatto di tre cooperative, 2 delle quali dichiarate fallite.

Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli agli arresti Domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni : Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, padre e madre dell’ex premier Pd, sono agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. La notizia è stata confermata dall’agenzia Ansa, dopo l’anticipazione del Corriere della Sera. La misura cautelare è stata applicata nell’ambito dell’inchiesta per il fallimento di tre cooperative. Si tratta di aziende collegate alla società di ...

Genitori Renzi agli arresti Domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il padre e la madre di Matteo Renzi, sono agli arresti domiciliari per i reati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Lo riporta il Corriere della Sera in un...

I genitori di Matteo Renzi agli arresti Domiciliari per il fallimento di tre cooperative : Bancarotta fraudolenta e false fatturazioni: con queste accuse Tiziano Renzi e Laura Bovoli, padre e madre di Matteo Renzi, sono stati messi agli arresti domiciliari. L’accusa nei loro confronti è aver causato il fallimento di tre cooperative....

“Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli agli arresti Domiciliari per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni” : Tiziano Renzi e la moglie Laura Bovoli, padre e madre dell’ex premier Pd, sono agli arresti domiciliari con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. A rivelarlo in anteprima è il sito del Corriere della sera. La misura cautelare è stata applicata nell’ambito dell’inchiesta per il fallimento di tre cooperative. Si tratta di aziende collegate alla società di famiglia “Eventi 6”. Arrestato anche ...

Camorra - “firmò falsi certificati per far ottenere Domiciliari a Setola” : 10 anni e 6 mesi all’oculista - 9 al boss dei Casalesi : Firmò falsi certificati medici per permettere all’ex boss della Camorra, Giuseppe Setola, di ottenere i domiciliari da da dove poi fuggì. Lo ha stabilito il tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannando l’oculista Aldo Fronterrè a 10 anni e sei mesi. L’ex capo dell’ala stragista dei Casalesi è stato invece condannato a 9 anni di carcere. Per entrambi l’accusa aveva chiesto 16 anni di reclusione. Entrambi erano ...

Spacciava droga per il clan : 'lady Belforte' ai Domiciliari a Isernia : Antonietta Stefanelli, 43enne di Maddaloni, è accusata di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed al commercio di sostanze stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. Il gip di Napoli le ...