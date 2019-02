Diciotti,Di Maio:sosterrò esito voto 5S

: Diciotti, dopo l’autodenuncia del governo la procura di Catania indaga il premier Conte e i ministri Di Maio e Toni… - petergomezblog : Diciotti, dopo l’autodenuncia del governo la procura di Catania indaga il premier Conte e i ministri Di Maio e Toni… - HuffPostItalia : Caso Diciotti, Procura Catania valuerà iscrizione fra indagati di Conte, Di Maio e Toninelli - Corriere : Salvini: «Di Maio è una persona corretta, il governo andrà avanti in ogni caso» -

"Da capo politicoil risultato della consultazione online sul caso". Così il vicepremier Dimentre è in corso ildegli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Direspinge le critiche sul testo specificando che è "lo stesso quche verrà posto in Giunta per le autorizzazioni".E assicura: "Sul governo si va avanti. Ho preso un impegno con gli italiani e intendo proseguirlo".(Di lunedì 18 febbraio 2019)