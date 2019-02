Diciotti | voto m5s su Salvini slitta ancora | si chiude alle 21 | 30

Diciotti - Luigi Di Maio : “Da capo politico sosterrò il risultato del voto su Rousseau” : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato così la votazione online: "Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione sul caso Diciotti. Qualcuno si è lamentato del quesito - ha aggiunto - ma è lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni". I risultati verranno diffusi già questa sera.Continua a leggere

Caso Diciotti - il voto online dei 5 stelle oggi su Salvini : diretta | Sky Tg24 | : Gli iscritti al Movimento possono votare fino alle 20 sulla piattaforma Rousseau. Dopo le polemiche cambia il quesito. Il ministro dell'Interno: "Italiani sanno che ho agito per il loro bene". La ...

Diciotti - via al voto online M5s | Cambia il testo del quesito |Raggi e Appendino si schierano | Grillo : la mia era una battuta : E' iniziata con un'ora di ritardo (e finirà alle 20) la consultazione online tra i grillini sull'autorizzazione a procedere per Salvini. I tre sindaci pentastellati si schierano: "Ci si difende nei processi".

Diciotti - Giorgetti : “Voto online M5s? Governare vuol dire assumersi responsabilità” : “L’ha detto chiaramente Matteo Salvini: non cade il governo per questo. Come ha detto lui il governo va avanti per fare le cose fatte bene. Non è questo che ci preoccupa”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a Milano nella sede di Banco Bpm nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha aperto le consultazioni online per decidere come votare sul caso Diciotti: “Governare vuol ...

Diciotti - Tajani : “Voto online è una pagliacciata. Un sondaggio taroccato che lascia il tempo che trova” : “E’ un sistema che punta a delegittimare la sovranità del Parlamento. I politici devono essere giudicati dal Parlamento, non dalla giustizia tantomeno da un sondaggio online a cui partecipano poche migliaia di persone. Tocca ai parlamentari del M5S scegliere, poi verranno giudicare alla fine della legislatura dai cittadini: questa è la democrazia rappresentativa, il resto è una pagliacciata, un sondaggio taroccato che lascia il ...

Diciotti : M5s al voto sulla piattaforma Rousseau su Salvini. Grillo : 'Fiducia in Di Maio' : M5s al voto online sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini. Quello di oggi è un ...

Rousseau e la truffa del voto sul caso Diciotti-Salvini : Il M5s si dice inamovibile sui suoi principi. “Niente immunità, niente insindacabilità”, c'è scritto sul sacro blog. Però sul caso dei migranti della nave Diciotti per Matteo Salvini, probabilmente, il Movimento deciderà di fare un'eccezione. “Questo quindi non è il solito voto sull’immunità dei par

