Diciotti | voto m5s su Salvini chiude alle 21 | 30 Di Maio | sosterrò il risultato

Diciotti - Tajani : "Voto su Rousseau e' tra il ridicolo e il triste" : Le parole del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a margine della conferenza di presentazione della fiaccola della pace che quest'anno inizierà il proprio viaggio a Norcia. Fonte: Agenzia ...

Diciotti - dubbi di Conte : "Un errore il voto online". Ma il premier smentisce : Il premier Giuseppe Conte ha dubbi sull'opportunità di basare il verdetto sul futuro di Salvini per la vicenda Diciotti sulla piattaforma Rousseau del Movimento Cinque Stelle. Secondo quando riporta l'...

Caso Diciotti - Gasparri : 'Voto in Giunta in due ore con scrutinio palese' : Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia e presidente della Giunta per le Immunità, ha spiegato le fasi del voto istruttorio che martedì deciderà se autorizzare il processo contro Salvini , ...

Diciotti - Giuseppe Conte : 'Sbagliato affidarsi al voto online' : Una giornata da lacrime e sangue, quella dei 5 Stelle e del loro voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sarebbe stata comunque, ma la revisione del quesito ...

Diciotti - Giuseppe Conte : "Sbagliato affidarsi al voto online" : Una giornata da lacrime e sangue, quella dei 5 Stelle e del loro voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Lo sarebbe stata comunque, ma la revisione del quesito posto agli iscritti sulla piattaforma Rousseau e il conseguente rinvio del termine ultimo per esprimers

Diciotti - la farsa di Chiara Appendino sul voto contro Salvini : dove non ha il coraggio di parlare : Il voto sul caso Diciotti in corso sulla piattaforma Rousseau assume sempre più la forma di una resa di conti interna al M5s. Tra i grillini vip che hanno annunciato il proprio voto che di fatto mandi Matteo Salvini a processo, come richiesto dal Tribunale dei ministri di Catania, c'è stata anche la

Diciotti - la profezia di Becchi sul voto contro Salvini : perché Di Maio rischia grosso : L'esito del voto sul caso Diciotti in corso sulla piattaforma Rousseau è sostanzialmente scontato secondo Paolo Becchi, tra gli intellettuali che assieme a Gianroberto Casaleggio immaginarono uno ...

Diciotti - voto m5s su Salvini slitta ancora : si chiude alle 21 - 30 : È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa', ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, Lega, a margine di un evento in Regione a Genova. 'Questa consultazione per ...

Diciotti : 'Alta partecipazione'. E il voto online M5s slitta ancora fino alle 21 - 30 : Articolo aggiornato alle ore 15,34 del 18 febbraio 2018. "Considerata l'Alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". È quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20. Rousseau comunque è tornata ...

Diciotti : Rixi - è un voto sul governo : GENOVA , 17 FEB - "E' abbastanza chiaro che il voto su Salvini è un voto sul governo. D'altra parte anche dentro il Movimento mi sembra ci siano quelli più filogovernativi e quelli meno. È giusto ...

Diciotti : 'alta partecipazione' - voto online M5s slitta ancora fino alle 21 - 30 : "Considerata l'alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". E' quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20.

Diciotti - voto m5s su Salvini slitta ancora : si chiude alle 21 - 30 : La piattaforma grillina Rousseau in tilt. Troppe le persone connesse sul sistema dove oggi gli iscritti M5S sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Da capo politico sosterrò il risultato del voto su Rousseau” : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato così la votazione online: "Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione sul caso Diciotti. Qualcuno si è lamentato del quesito - ha aggiunto - ma è lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni". I risultati verranno diffusi già questa sera.Continua a leggere

Diciotti - Di Maio : sosterrò esito voto 5S : 13.44 "Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione online sul caso Diciotti". Così il vicepremier Di Maio mentre è in corso il voto degli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Di Maio respinge le critiche sul testo specificando che è "lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni".E assicura: "Sul governo si va avanti. Ho ...