Diciotti | Tajani | Voto su Rousseau e' tra il ridicolo e il triste

Tajani provoca Salvini ecco come potrebbe far cadere il governo per il caso Diciotti : Tajani provoca e fa le prove per una caduta del governo «No» alla richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini per il caso Diciotti perché «siamo da sempre garantisti e perché quello che si imputa a Salvini non mi pare un reato» ma «se il M5S votasse sì, sarebbe uno sfregio che la Lega non potrebbe accettare. Se lo facesse certificherebbe la propria sottomissione al M5s». Lo afferma il vice presidente di Forza Italia e presidente ...