Diciotti | sul blog M5s il quesito su Salvini che assicura | Governo comunque

Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo

Caso Diciotti - Salvini : «Tutti sulla stessa barca - il giudizio del Parlamento anche per Conte e Di Maio» : dal nostro inviato ?LA MADDALENA (Sassari) Non si mette a guidare il traghetto che lo porta sull?isola di Maddalena. Perché queste sono cose da Cavaliere - inteso come Silvio,...

Governo si infrange sulla Diciotti. M5s : se sì autorizzazione probabile crisi. Salvini : dormo tranquillo : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una crisi di Governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di Governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Salvini, intanto, appare tranquillo. D'altronde, comunque vada, da questa vicenda Diciotti ne uscirà ...

Diciotti - ora è caos nel M5S : "Nessun allarmismo sul quesito" : Il Movimento 5 Stelle si interroga sul quesito che domani sarà sottoposto ai partecipanti della piattaforma Rousseau sul caso Diciotti. Dopo le critiche di Beppe Grillo e di alcuni esponenti del ...

Silvio Berlusconi sul caso Diciotti : 'I pentastellati alleati pericolosi per la Lega' : Domani il M5S avvierà una consultazione che vedrà protagonisti gli iscritti al partito e dai cui risultati dipenderà la votazione del Movimento. La votazione riguarderà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, giunta da parte del Tribunale dei ministri di Catania a seguito del caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che rimase bloccata a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo a partire dal 15 agosto con a ...

Diciotti - Grillo contesta il voto : bufera sul quesito su Salvini : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini , impegnato in campagna elettorale in Sardegna , torna a parlare del caso Diciotti. Domani, infatti, si attende il voto della piattaforma Rousseau, con cui il ...

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini | Grillo ironico : "Tra comma 22 e sindrome di Procuste" | Il leghista : "Nessuno scambio" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

Diciotti - Salvini : “Consultazione online su di me? Dormo tranquillissimo. Se servirà lo rifarò” : “I giornalisti sono appassionati dal fatto che domani c’è la consultazione on line sul processo a Salvini: io Dormo tranquillissimo. Se votano sì, votano sì, se votano no, votano no. Quello che ho fatto, l’ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini. E se servirà lo rifarò”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta facebook dalla Maddalena, sul caso Diciotti e il voto sulla piattaforma Rousseau di M5s. ...

Domani il voto online di M5S sulla Diciotti. Polemiche nel Movimento : Nel quesito, che deciderà la posizione da tenere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, si chiede se il ritardo nello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei ...

Diciotti - Zingaretti (Pd) : “Consultazione online M5s? Buffonata per non prendersi responsabilità - l’esito si conosce” : Il Presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha partecipato all’iniziativa ‘Campagna Amica’ al mercato di San Teodoro a Roma. “Ognuno decida, ma si assuma le proprie responsabilità. Questa Buffonata annunciata della consultazione online sulla quale tutti sappiamo come andrà a finire francamente è un altro segnale di un disorientamento e di una non assunzione di ...