Diciotti | slitta di un' ora il referendum M5sRaggi | Nogarin | Appendino si

Caso Diciotti - il voto su Rousseau slitta di un'ora : Dopo le polemiche sul quesito non troppo chiaro, slitta di un'ora il voto su Rousseau sul Caso Diciotti. Poco dopo le 10, ora stabilita in origine per l'inizio del voto, difficile connettersi al link pubblicato sul Blog delle Stelle per il voto online in vista della decisione che dovrà prendere domani la Giunta per le autorizzazioni.Per il blog delle Stelle bisognerà decidere "se il ritardo dello sbarco dei migranti dalla nave ...

