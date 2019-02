Diciotti | Berlusconi | Voteremo no alla richiesta su Salvini | M5s ha paura e

Silvio Berlusconi sul caso Diciotti : 'I pentastellati alleati pericolosi per la Lega' : Domani il M5S avvierà una consultazione che vedrà protagonisti gli iscritti al partito e dai cui risultati dipenderà la votazione del Movimento. La votazione riguarderà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, giunta da parte del Tribunale dei ministri di Catania a seguito del caso Diciotti, la nave della Guardia Costiera italiana che rimase bloccata a lungo nelle acque del Mar Mediterraneo a partire dal 15 agosto con a ...

