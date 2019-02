Diciotti | Beppe Grillo | Battuta sul quesito montata ad arte contro il M5S

ilgiornale

: Diciotti, Beppe Grillo sarcastico sul quesito del referendum 5s: “Se voti Sì vuol dire no. Siamo Tra il comma 22 e… - petergomezblog : Diciotti, Beppe Grillo sarcastico sul quesito del referendum 5s: “Se voti Sì vuol dire no. Siamo Tra il comma 22 e… - Agenzia_Ansa : Caso #Diciotti: #M5s si affida al voto online, ironia di Beppe Grillo - forza_italia : Oggi è il giorno del giudizio...farlocco. E lo conferma anche Beppe Grillo! #PiattaformaRousseau #18febbraio… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Il sistema di voto su Rousseau è stato rimandato di un'ora. Dopo le polemiche per il testoambiguo cui gli attivisti grillini avrebbero dovuto rispondere per decidere se far processare, oppure ...