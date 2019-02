Di Maio e Salvini | Non c' è da gioire Berlusconi condivide il Renzi-pensiero

Diciotti - voto M5S online : vince il "no" al processo a Salvini. Di Maio : «Rousseau funziona» : voto M5s on line, vince il no al processo a Salvini. Le votazioni sul caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La comunicazione arriva dal blogdellestelle. La partecipazione - spiega -, sin...

Diciotti - niente processo a SalviniDi Maio : voto online nel nostro dna : Le votazioni sul caso Diciotti sulla piattaforma Rousseau si sono chiuse alle 21.30 di oggi. La partecipazione, sin dalle prime ore, e' risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti. I si' sono stati 30.948 (59,05%) e i no 21.469 (40,95%). La votazione odierna - si legge sul Blog delle stelle... Segui su affaritaliani.it

Diciotti - voto M5s su Salvini chiude alle 21 - 30. Di Maio : sosterrò il risultato : Il popolo M5S vota sull'autorizzazione a procedere in merito al processo a Matteo Salvini per il caso Diciotti ma come già avvenuto per altre consultazioni la piattaforma...

Caso Diciotti - votazione in corso<br>Salvini : "Di Maio è una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 11 alle 21.30 di oggi (c'è stata una proroga in seguito ai problemi riscontrati con la piattaforma), tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto ...

Diciotti - il trionfo di Matteo Salvini. Lo sa anche Luigi Di Maio : con un no al processo - rilancerà : Comunque andrà, per Matteo Salvini sarà un successo. Sul caso Diciotti la scommessa di Luigi Di Maio è che sulla piattaforma Rousseau votino solo quelli che non vogliono dare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno. Perché, peraltro, i delusi non avrebbero neanche più vo

Diciotti - la profezia di Becchi sul voto contro Salvini : perché Di Maio rischia grosso : L'esito del voto sul caso Diciotti in corso sulla piattaforma Rousseau è sostanzialmente scontato secondo Paolo Becchi, tra gli intellettuali che assieme a Gianroberto Casaleggio immaginarono uno ...

Diciotti - Travaglio smascherato : scoppia il "caso Raggi" - cos'hanno pubblicato per inguaiare Di Maio e Salvini : Nel M5s scoppia il caso Marco Travaglio. Ci mancava solo il direttore del Fatto quotidiano, l'organo di stampa più filo-grillino d'Italia, a creare scompiglio intorno a Luigi Di Maio. Lunedì mattina il Fatto è andato in edicola in assetto da guerra. Contro Matteo Salvini, ovviamente. L'editoriale de

Banche - Boschi : “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” : “Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini“. Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell’ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7) L'articolo Banche, Boschi: “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sondaggi Europee - doccia fredda per Di Maio e Salvini : c'è una sola maggioranza possibile : Il M5s rischia di rimanere senza un gruppo e potrebbe finire per accodarsi ai sovranisti. In deciso calo Ppe e socialisti...

Diciotti - Matteo Salvini : 'Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento' : 'Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti . E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte , Luigi Di Maio e Danilo Toninelli , ...

Diciotti : M5s al voto sulla piattaforma Rousseau su Salvini. Grillo : 'Fiducia in Di Maio' : M5s al voto online sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini. Quello di oggi è un ...