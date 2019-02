Del Piero su CR7 | il caso Icardi e Zaniolo

Juventus - Del Piero sull'incontro con Dybala : 'Abbiamo preso un caffè' : Ieri mattina, Paulo Dybala ha condiviso su Instagram una foto che lo ritraeva in compagnia di Alessandro Del Piero. L'immagine dell'incontro tra i due numeri 10 della Juventus ha fatto il giro del web e ha fatto impazzire i tifosi juventini. Dybala e Del Piero si stimano molto e Pinturicchio spesso ha usato parole di elogio verso il suo erede. L'argentino ha preso il 10 che fu di Alessandro Del Piero e ha dimostrato di essere l'uomo giusto per ...

Del Piero allo scoperto : “Dybala? Ecco cosa gli ho detto” : Alessandro Del Piero intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha colto l’occasione per evidenziare il suo incontro con Paulo Dybala a pochi giorni dalla super sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Una sfida intensa e dal profumo particolare. Un incontro tra due numeri 10 con annesso consiglio del veterano. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus probabili […] More

Piccinini e il retroscena su Freccero : "Vide Del Piero a Controcampo e ci disse di fargli un contratto" : Alessandro Del Piero è oggi uno dei ‘talent’ di Sky Sport più stimati e talentuosi, ma ad accorgersi prima di tutti delle sue capacità come opinionista quando ancora giocava fu Carlo Freccero.A rivelare l’aneddoto è stato Sandro Piccinini. Il telecronista, ospite a Sky Calcio Club, ha infatti raccontato un episodio risalente all’inizio del millennio, quando proprio Del Piero partecipò ad una puntata di Controcampo, storico programma di ...

Del Piero : «Nel Napoli vorrei vedere più calciatori giocare come Allan» : Salotto Sky Costacurta: «Il Napoli è in una terra di mezzo, lontana dalla Juve in fuga e che ha un bel vantaggio dal terzo. A me capitava che quando mettevo la maglia contava quella e la volontà». Del Piero: «Non credo che si possa parlare di stimoli perché credo alla professionalità. Credo che il Napoli stia passando un momento in cui inconsciamente puoi permetterti di andare in campo soft. Il Napoli è bello e organizzato ma vorrei vedere un ...

Piero Fassino coinvolto in tamponamento sull’Aurelia : frattura Dello sterno e 20 giorni di prognosi : Piero Fassino è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Orbetello, in provincia di Grosseto. Il parlamentare Pd ha riportato la frattura dello sterno, con venti giorni di prognosi, in un tamponamento sulla Aurelia. A renderlo noto è lo stesso Fassino, tramite un post su Facebook. “Sono stato portato all’ospedale di Orbetello e dimesso qualche ora dopo con la diagnosi di una frattura dello sterno e con una prognosi di 20 ...

INCIDENTE D'AUTO PER PIERO FASSINO/ Come sta? Frattura Dello sterno : prognosi : PIERO FASSINO coinvolto in un INCIDENTE D'AUTO nei pressi di Orbetello: Come sta l'ex sindaco di Torino, le sue condizioni

Piero Fassino - incidente stradale in Toscana : 'Frattura Dello sterno' : Una carriera in politica Piero Fassino, 70 anni , è stato a lungo impegnato in prima persona nella politica italiana, di cui è stato protagonista. Prima nella Direzione nazionale del PCI , negli anni ...

Incidente stradale per Piero Fassino : frattura Dello sterno per il parlamentare Pd : Incidente stradale per l'ex sindaco di Torino e deputato del Pd, Piero Fassino. Nessuna grave conseguenza per Fassino, solo una frattura dello sterno e una prognosi di venti giorni. L'Incidente che ha coinvolto il parlamentare dem è avvenuto sulla via Aurelia, all'altezza di Orbetello, in provincia di Grosseto.Continua a leggere

Incidente stradale per Piero Fassino a Orbetello - frattura Dello sterno : Incidente stradale per Piero Fassino nelle vicinanze di Orbetello (Grosseto). Il parlamentare Pd ha riportato la frattura dello sterno, con venti giorni di prognosi, in un tamponamento sulla Aurelia. A renderlo noto è lo stesso Fassino."Sono stato portato all'ospedale di Orbetello e dimesso qualche ora dopo con la diagnosi di una frattura dello sterno e con una prognosi di 20 giorni - scrive Fassino su Facebook - A parte il forte dolore ...

Juventus - le foto dell'incontro tra Dybala e Del Piero fanno sognare i tifosi sui social : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi alla sfida di mercoledì contro l'Atletico Madrid. Infatti, stamani i bianconeri erano già al lavoro in vista del match di Champions League. Gli allenamenti di questi giorni serviranno a Massimiliano Allegri soprattutto per decidere chi schierare in attacco contro gli spagnoli. In particolare il dubbio più grande è legato a Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in ballottaggio con Federico ...

Juventus - che festa Bernardeschi. E Dybala incontra Del Piero... : TORINO - Al triplice fischio contro il Frosinone la Juventus è entrata ufficialmente in modalità Atletico Madrid . Non che non fosse già proiettata a una delle gare più importanti della stagione, ma ...

Juventus - Del Piero : 'Ronaldo tira sempre le punizioni - forse c'è una clausola' : Ieri sera per la Juve è arrivata un'altra importante vittoria per 3-0. I grandi protagonisti bianconeri contro il Frosinone sono stati Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Per CR7 quello realizzato ieri è il 19º gol in campionato. Il portoghese ha segnato in tutti modi ma ancora non ha trovato la via della rete su calcio piazzato. Infatti, la Juve nonostante i grandi tiratori non si è ancora sbloccata su punizione. Al termine ...

Del Piero : 'Ronaldo e le punizioni? Avrà una clausola... ma ci sono Dybala e Pjanic' : Dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha commentato la questione punizioni per la Juventus: ' Cristiano Ronaldo tira sempre le punizioni, forse c'è una clausola o qualcosa di scritto nel contratto, non lo so, ...

NBA - Del Piero : 'Lo sport è spettacolo - e niente è meglio dell'All-Star Game' : Alessandro Del Piero vive ormai da anni più a Los Angeles che in Italia, e la sua frequentazione USA lo ha reso sempre più appassionato di quel mondo NBA che aveva già apprezzato a distanza nei suoi anni da calciatore , con le amicizie con Steve Nash e le presenze a bordocampo anche alle finali NBA a testimoniarlo, . In questo weekend che ...