Dazi Usa-Cina | accordo più vicino Trump | Buoni progressi

Tra Germania e Usa lo scontro è frontale Liti su Iran - nucleare - missili e pure sui Dazi : L'obiettivo del 2% è stato quasi già raggiunto da Romania, Lettonia e Lituania, paesi che temono l'orso russo: con la scusa che la sua economia è in crescita costante e che l'obiettivo è perciò ...

Export - la frenata dell’auto tedesca colpisce la componentistica italiana. E all’orizzonte c’è la minaccia dei Dazi Usa : Il conto del dieselgate arriva anche all’Italia. Proprio mentre dietro l’angolo si profilano nuove e più pesanti minacce di dazi americani. L’introduzione delle nuove regole di omologazione delle auto con l’arrivo, dal primo settembre scorso, di una differente e univoca modalità di misurazione di consumi e delle emissioni, ha inferto un brutto colpo all’industria automobilistica tedesca già fiaccata dagli scandali. ...

Trump inquieta Merkel : Berlino in attesa delle decisioni Usa sui Dazi per le auto tedesche : La recessione tecnica sfiorata per un pelo, il calo della produzione industriale e degli ordini, il fallimento della trattativa Alstom-Siemens, i timori crescenti per una hard Brexit. La locomotiva tedesca è in panne e i timori che a Washington decidano di estendere la guerra dei dazi anche alle importazioni di auto, dopo l'alluminio e l'acciaio, agita i sonni dell'industria tedesca. Angela Merkel, alla Conferenza sulla sicurezza a cui ha ...

Usa - Trump crede nell'intesa con la Cina : slitta l'ultimatum sui Dazi : ... che sottolineano come molti siano ancora gli ostacoli da superare e come soprattutto restino notevoli distanze sul fronte delle riforme strutturali dell economia cinese chieste a gran voce dall ...

Guerra dei Dazi Usa-Cina : Trump valuta rinvio di 60 giorni : Più aumenta l'incertezza che blocca gli investitori e danneggia l'economia. Uno dei punti da sciogliere nel negoziato è quello sulla tecnologia, oltre a quello del deficit commerciale degli Stati ...

Guerra Dazi Usa-Cina : Trump non esclude slittamento fine tregua - se vicini ad intesa : Posticipare la data della scadenza della tregua consentirebbe alle parti più tempo per negoziare sulle questioni più cruciali evitando una Guerra a colpi di dazi che finirebbe per ledere l'economia ...

Tregua Dazi Usa-Cina a rischio? 'La prossima guerra commerciale la combatteranno in Venezuela e Africa' : Focus sulle ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte commerciale Usa-Cina, e che stanno alimentando qualche timore a livello globale. Stando a una fonte contattata da Cnbc, non ci sarà alcun ...

Dazi - Usa- Cina : Trump congela incontro con Xi : Nuovi nubi all'orizzonte, dunque, sull'economia mondiale, già in fase di rallentamento. Usa-Cina, nessun incontro prima della scadenza - " Non ancora", ha risposto così il Tycoon ai giornalisti alla ...

Dazi - il rapporto Onu : “In caso di mancata intesa Usa-Cina - Ue può trarne benefici” : Tra i due litiganti il terzo gode. Nel caso della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, il “terzo” è l’Unione europea. O almeno questo è quanto sostiene un rapporto pubblicato lunedì scorso dalle Nazioni Unite secondo il quale – in caso di fallito accordo – non saranno le due superpotenze a trarre beneficio dalle reciproche sanzioni commerciali, bensì il Vecchio Continente e un’altra manciata di paesi. Pechino e Washington ...

Dazi : colloqui tra Usa e Ue una farsa - ostacoli insormontabili da superare : I colloqui sull'accordo commerciale tra UE e USA sembrano non andare da nessuna parte e sono più che altro una scena politica. Così un rapporto di Politico secondo cui entrambe le parti hanno ostacoli insormontabili da superare che pongono fine ai colloqui commerciali ancor prima che inizino. Bruxelles sta ancora ...

Usa e Cina più vicini sui Dazi ma Brexit allontana la Nissan : ... oltre che l'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia". Venerdì, sull'onda di questi segnali, la Borsa ...