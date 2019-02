Dal centro di Napoli a Scampia | quel cliché da ribaltare

Le notizie del giorno – La bomba sullo scanDalo sessuale Wanda Nara-Brozovic - il centrocampista denuncia Corona : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più calda in casa Inter, i nerazzurri devono fare i conti con il caso Icardi, l’attaccante non parteciperà alla gara contro la Sampdoria dopo la decisione del club nerazzurro di affidare la fascia di capitano ad Handanovic. Ma non solo. “Assoluta falsità della notizia”: con questa motivazione Fabrizio Corona è stato querelato dal calciatore Marcelo Brozovic. L’ex re dei paparazzi aveva ...

Virginia Raggi - “Dal 1° novembre 2019 fuori i diesel Euro 3 Dal centro di Roma” : “Dopo aver preso l’impegno nella conferenza C40 di eliminare i diesel in una zona di Roma dal 2024, dal 1° novembre di quest’anno inizieremo eliminando le auto diesel Euro 3 dall’anello ferroviario”. Sono state queste le parole con cui la sindaca Virginia Raggi ha annunciato il primo passo verso quello che – stando all’impegno preso nel summit di ottobre scorso sui cambiamenti climatici – si trasformerà, nel 2024, ...

A Pisa il centro di ricovero breve : neanche una notte in ospeDale : Il 50% dei pazienti che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico potrebbero non trascorrere nemmeno una notte in ospedale: sarebbe possibile operarli in completa sicurezza, ricoverandoli la mattina e permettendo loro di tornare a casa nel pomeriggio. A Pisa, rende noto l’Azienda ospedaliero universitaria, “è stato appena creato il centro multidisciplinare in ricovero breve”, cioè una struttura complessa dotata di una ...

Il Genoa pensa il grande - tutti i progetti per il futuro : Dallo stadio al centro sportivo : Il Genoa sta disputando una buona stagione ma la classifica non è ancora tranquillizzante, la squadra di Prandelli dovrà costruirsi la salvezza nelle prossime partite di campionato. E’ stata un’estate movimentata con tante operazioni di mercato portate avanti ed in particolar modo la cessione di Piatek al Milan e l’arrivo di Sanabria. La dirigenza non sta a guardare e pensa anche al futuro. Sono infatti in cantiere ...

Si rinnova la paura in Brasile - in fiamme il centro sportivo del Bangu : due ragazzi ricoverati in ospeDale : Il centro sportivo del club di Rio de Janeiro è stato colpito dalle fiamme a causa di un malfunzionamento del sistema di climatizzazione Nuovo incendio in Brasile dopo quello costato la vita a 10 persone nel dormitorio del centro sportivo del Flamengo. Questa volta le fiamme hanno colpito il complesso che ospita i giocatori del Bangu, club di Rio de Janeiro che milita nel campionato carioca. Due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale ...

Sardegna - il Movimento dei pastori : “Pd e centrodestra hanno colpe. Corteggiati Dal M5s - ma non vogliamo bandiere” : La guerra del latte che i pastori sardi vogliono combattere senza bandiere né colori politici, contro il prezzo pagato dagli industriali sceso a 60 centesimi, una valenza politica ce l’ha eccome. E non potrebbe essere altrimenti, dato che domenica 24 febbraio in Sardegna si terranno le elezioni regionali. Tant’è che, un po’ come è avvenuto per i gilet gialli in Francia con i partiti di destra e di sinistra, anche in Italia la politica tenta di ...

Aaron Ramsey - centrocampista gallese dell’Arsenal - sarà un giocatore della Juventus Dall’1 luglio 2019 : La Juventus ha annunciato sul suo sito di avere acquistato dall’Arsenal il forte centrocampista gallese Aaron Ramsey, che rimarrà però giocatore della squadra inglese fino al 30 giugno 2019. Ramsey, 28 anni, ha firmato un contratto di quattro anni (dall’1

Boldrini esulta : 'Centrosinistra riprende quota' - ma sui social viene travolta Dall'ironia : La storia del bicchiere che si può vedere mezzo pieno o mezzo vuoto può trovare larga applicazione in diversi ambiti della vita. Laura Boldrini, deputata di LeU, sembra sicuramente vederlo mezzo pieno. O almeno è quello che traspare da un suo tweet che commenta quasi con soddisfazione i risultati delle elezioni in Abruzzo. Una gioia che nasce dal fatto che il Movimento Cinque Stelle subisce una battuta d'arresto importante e che la sinistra, ...

Le donne coraggiose al centro della Fiera internazionale del libro per ragazzi a Bologna Dal 1° al 4 aprile : Basta principesse e cenerentole: quest'anno il focus della 56esima edizione della Fiera internazionale del libro per ragazzi che torna a Bologna dal 1° al 4 aprile, sarà centrato sulle figure ...

Salvini dice no al patto dell'arrosticino. Dal centrodestra in Abruzzo la fotografia di una coalizione che non c'è più : Non servono ulteriori indizi per definire quella di Pescara la fotografia di una coalizione che non c'è più. Seduti ai poli opposti dello stesso tavolo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi intervengono alla conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale di Marco Marsilio, candidato del centrodestra per le Regionali abruzzesi di domenica. E sebbene i sondaggi diano il senatore di Fratelli d'Italia per favorito, non si ...

Silvio Berlusconi e Salvini gelati in diretta Dalla Meloni : "So che il centrodestra unito...". Le loro facce : Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini di nuovo insieme, in una situazione ufficiale davanti alle telecamere. Il centrodestra "classico" torna unito a Pescara, dove i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega tirano la volata al candidato governatore Marco Marsilio, il candidato u

Grande interesse come ogni anno per i corsi di lingua russa organizzati Dal centro di Lingua Russa e Cultura Slava di Cagliari presso il ... : ... pluriennale esperienza di insegnamento a livello universitario negli anni scorsi , Centro linguistico di ateneo, Facoltà di lingue, Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari, , direttore del ...