Cuore wireless ?impiantato per la prima volta | nel team un cardiologo del Gemelli

Arriva il Cuore bionico : si ricarica con il wireless : Un cuore bionico senza fili : è questa l'ultima frontiera della scienza. Un organo artificiale, senza cavi e batterie esterne , è stato impiantato per la prima volta ad Astana, in Kazakistan. Per due pazienti è stato installato un dispositivo ad assistenza ...

Dal Gemelli Cuore artificiale 'wireless' - primi pazienti al mondo : Un cuore artificiale senza cavi e batterie esterne, ma capace di alimentarsi in modalità 'wireless', è stato impiantato per la prima volta al mondo su due pazienti ad Astana in Kazakistan da un'équipe internazionale alla quale ha partecipato Massimo Massetti, direttore Area cardiologica Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs ...

Cuore artificiale 'wireless' impiantato per la prima volta : nell'equipe un cardiologo del Gemelli : Un Cuore artificiale senza cavi e batterie esterne, ma capace di alimentarsi in modalità 'wireless', è stato impiantato per la prima volta al mondo su due pazienti ad Astana in Kazakistan da un'équipe internazionale alla quale ha partecipato Massimo Massetti, direttore Area cardiologica Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs ...