Cuneo-Pro Piacenza 20-0 La speranza è che tra gli emiliani ci sia almeno un Mazzola

Serie C - il TFN della Figc sanziona quattro società : penalizzate anche Cuneo e Pro Piacenza : Le squadre protagoniste del match che ieri ha fatto discutere sono state sanzionate con otto punti di penalizzazione, con loro anche Lucchese e Matera quattro società di Serie C sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 350.500 ...

Vergogna Cuneo-Pro Piacenza - Ghirelli : “dalla prossima stagione chi non pagherà gli emolumenti sarà escluso” : “Siamo l’unica Lega che è passata da sola da 90 a 60 squadre, con una autoriforma di tre anni fa. Ma non si è risolto nulla”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1, il commento inevitabile è stato sulla Vergogna di Cuneo-Pro Piacenza, per la squadra ospite si sono presentati solo sette calciatori, 20-0 il ...

Ghirelli - pres. Lega Pro : 'A Cuneo violata la lealtà sportiva. Dall'anno prossimo - chi non paga è fuori' : Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli é intervenuto su Radio Rai , a 'Radio Anch'io Lo Sport', per dire la sua sull'incredibile caso sollevato dalla partita tra Cuneo e Pro Piacenza , disputata dagli emiliani con soli 7 giocatori per evitare l'esclusione dal campionato e persa per 20-0. ...

Cuneo-Pro Piacenza 20-0 - il presidente Gravina attacca : “situazione surreale - ma sarà l’ultima farsa” : Il numero uno della Figc ha commentato quanto accaduto a Cuneo, sottolineando come casi del genere non si verificheranno mai più “Quanto accaduto a Cuneo con la squadra del Pro Piacenza è un insulto allo sport e ai suoi principi fondanti”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta quanto accaduto oggi nel match che ha visto il Pro Piacenza, con in campo soli 7 giocatori e tutti giovanissimi, sconfitto per ...

