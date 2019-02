Così Banca Etruria ha ingannato i risparmiatori

La Bce fa affondare Mps e i bancari. Salvini : "Così danneggia l'Italia" : Il diktat della Bce sul Monte dei Paschi di Siena mette in allarme tutto il settore bancario, soprattutto sul fronte dei crediti deteriorati. Dopo aver chiuso le contrattazioni di ieri con un calo in Borsa del 10% circa, riavvicinando l'istituto, il cui azionista di maggioranza è il ministero del Tesoro dopo la complicata azione di salvataggio degli anni scorsi, ai minimi storici, oggi Mps cede ancora terreno e trascina in rosso tutti i titoli ...