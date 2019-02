ilnapolista

Cori dei tifosi del Chelsea contro Sarri: "Fuck Sarriball" Protesta a Stamford Bridge: "Sarai licenziato domani mat…

(Di martedì 19 febbraio 2019) Pessima serata per Maurizioda ogni punto di vista. Il suoè stato sconfitto 2-0 in casa dal Manchester United ed è stato eliminato dalla FA Cup (di cui era detentore). Ma non è tutto. Il pubblico di Stamford Bridge questa sera ha ufficialmente e sonoramente preso le distanze dall’ex allenatore del Napoli. Hanno intonatoball”, hanno elogiato Lampard uno dei candidati alla sua successione in panchina. Alcuni sostenitori delsi sono uniti aideidello United che cantavano “Sarai licenziato domani mattina”. Sui social va fortissimo l’hashtag #outIn conferenza stampa,ha detto: «Sono preoccupato del risultato, non dei». Ha detto anche: «Ero preoccupato per la panchina quando allenavo in Serie B, non ora». E ha aggiunto anche: «Il rapporto con la squadra non è così importante, anche se è buono».L'articolo...