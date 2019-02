Concorso tecnico di neurofisiopatologia e farmacista in Toscana | biotecnologo a Milano

Concorso tecnico biomedico in Veneto - fisioterapista e radiologo in Lombardia : Nuovi concorsi che riguardano la professione di tecnico di laboratorio biomedico, fisioterapista e tecnico sanitario di radiologia medica. I bandi sono stati emanati dall'ULSS 2 di Treviso (tecnico biomedico), dall'Azienda Socio - Sanitaria di Pavia, per la professione di fisioterapista e dall'Azienda Socio - Sanitaria di Monza (tecnico di radiologia). Avviso pubblico tecnico biomedico L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha indetto un avviso pubblico, per ...

Concorso per biologo in Friuli - per tecnico biomedico in Sicilia e farmacista in Veneto : In queste settimane non mancano le opportunità di lavoro in ambito socio-sanitario in diverse regioni italiane. Di seguito andremo a segnalare tre concorsi pubblici per il ruolo di biologo, per tecnico di laboratorio biomedico e per farmacista. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda Sanitaria n°2 Bassa Friulana - Isontina (per quanto riguarda la selezione di biologo), l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina (per la selezione per tecnico di ...

Concorso biologo in Sicilia - tecnico biomedico in Campania - ostetrica Toscana : Per chi è alla ricerca di un nuovo Concorso che riguarda il ruolo sanitario di biologo, tecnico di laboratorio biomedico e ostetrica, si fa presente che tre differenti aziende sanitarie hanno bandito ulteriori selezioni pubbliche per le medesime professioni. Le prove concorsuali verranno espletate, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (biologo), l'Azienda Ospedaliera di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi, per la ...

Concorso per OSS a Treviso - per tecnico biomedico a Udine e per infermiere a Trento : Anche in questo periodo dell'anno non mancano i concorsi pubblici, in particolare per i ruoli di operatore socio sanitario, di tecnico di laboratorio biomedico e di infermiere. I bandi, con scadenza nelle prossime settimane verranno svolti, presso l'azienda Opere Pie d'Onigo - Pederobba di Treviso per quanto riguarda gli OSS, presso l'Azienda Universitaria Integrata di Udine per la professione di tecnico di laboratorio biomedico, e presso ...

Concorso biologo in Liguria e Toscana - tecnico biomedico in Piemonte : Tra fine dicembre e metà gennaio è possibile prendere parte a nuovi concorsi pubblici per la professione di biologo e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi verranno espletati, presso l'Asl 4 della Liguria e l'Usl Toscana Centro (biologo), l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Torino per la professione di tecnico biomedico. Conferimento borse di studio biologo Il Sistema Sanitario Regione Liguria - Asl 4, deve conferire una borsa di studio ...

Concorso tecnico biomedico a Monza - farmacista Belluno e Torino : Anche a fine dicembre è possibile prendere parte a concorsi per il ruolo sanitario di tecnico di laboratorio biomedico e farmacista. I bandi, con scadenza fino al prossimo 17 gennaio verranno svolti, presso l'Azienda Socio - Sanitaria di Monza (tecnico biomedico) e presso l'Azienda Unita Locale Socio Sanitaria N° 1 Dolomiti di Belluno e quella TO 5 di Chieri, per la professione di farmacista. Concorso pubblico per tecnico di laboratorio ...