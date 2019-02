scuolainforma

: Concorso Straordinario Lombardia, news calendari - scuolainforma : Concorso Straordinario Lombardia, news calendari - 270349 : RT @270349: Il M5S prima voleva sostituire l’ora religione adesso propone concorso straordinario. Politici clericali: la peggiore fecci… - orizzontescuola : Concorso straordinario infanzia e primaria: USR pubblica le commissioni -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ilinprenderà l’avvio, come annunciato, il 26 febbraio. E si comincerà con la classe diEEEE, vale a dire con la primaria comune. Vediamo ora gli ulteriori aggiornamenti anche per le altre classi diAggiornamenti primaria e infanzia posto comune Visto l’elevato numero di candidati soprattutto per la primaria comune, l’Usraveva pubblicato i giorni scorsi una parte deiper il sostenimento della prova orale. Con apposita nota ha poi successivamente aggiunto ulteriori. Ad oggi la lista di candidati è ferma alla lettera P inoltrata, e l’ultima data di convocazione finora è il 29 marzo. A poco a poco l’Ufficio Scolastico andrà a pubblicare le integrazioni.Per quanto riguarda invece l’infanzia comune, è stata resa pubblica la lettera estratta ed è stata pubblicata la ...