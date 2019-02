Concorso per 66 Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza | come partecipare

Estrazioni Superenalotto di oggi - 16 febbraio 2019 : i numeri vincenti del Concorso n.21 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 16 febbraio 2019 : i numeri vincenti del concorso n.21 sembra ...

Truffa al Concorso per 400 agenti penitenziari : 160 concorrenti indagati - le risposte scritte su bracciali e magliette : Indagine della Procura di Napoli eseguita dalla Finanza: tre agli arresti domiciliari, perquisizioni

Torino - occhiali intelligenti per non usare i tablet in magazzino : i campioni del Concorso Amazon : Un team di studenti del Politecnico ha realizzato un applicativo che potenzia le funzioni degli smart glasses

Bandi di Concorso per Oss e Infermieri : 175 posizioni lavorative a Catanzaro e Sassari : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.5 del 18 gennaio 2019 è stato pubblicato un bando di concorso rivolto alla ricerca di 102 Oss (operatore socio sanitario) e 65 Infermieri per la città di Catanzaro. Il termine per presentare la domanda è il 17 di febbraio 2019. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 29 gennaio 2019 è stato pubblicato un pubblico bando di concorso per selezionare 8 figure professionali da ...

Terni - Concorso d'Arte per san Valentino : Oltre 100 artisti, provenienti da diverse parti del mondo si ritrovano nell'ormai consolidato appuntamento di cultura, arte e amore volto alla valorizzazione del territorio. Palazzo Primavera diventa ...

Mobilità docenti : attribuibili 12 punti per chi ha superato un Concorso : Nel mondo della scuola si attende la pubblicazione dell'ordinanza che fisserà le date per la presentazione della domanda di Mobilità, i cui trasferimenti quest'anno saranno resi noti in un'unica data. Intanto, iniziano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i punteggi attribuibili ai docenti in fase di domanda. Già si sa che saranno attribuiti tre o cinque punti per diploma universitario o diploma di laurea aggiuntivo. Inoltre, dovrebbero ...

National Geografic e Sky - Concorso per alternative a usa e getta : Roma, 11 feb., askanews, - National Geographic e Sky Ocean Ventures hanno lanciato un concorso internazionale per la ricerca di soluzioni innovative volte ad affrontare il problema legato all'utilizzo ...

Concorso IVASS : si selezionano esperti in discipline giuridiche e della comunicazione : L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha erogato due bandi pubblici funzionali alla selezione di nuove risorse da inserire nel proprio personale a tempo indeterminato. L'IVASS è un ente di diritto pubblico con la funzione di garantire la protezione e la tutela di tutti i soggetti assicurati, mediante la gestione e riassicurazione delle imprese assicurative....Continua a leggere

Biennale di Venezia - il sindaco lancia un Concorso per artisti emergenti : Giovani artisti si fanno largo alla Biennale di Venezia. Il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro ha lanciato il concorso ' Artefici del nostro tempo ' per artisti emergenti, in collaborazione ...

Borghetto - un bando di Concorso di idee per "Donne Oltre" : ... nel periodo 2019/2022, 123 donne, che per meriti e competenze si sono contraddistinte in quattro ambiti , - Donne per le Donne contro la violenza; Donne di Scienza; Donne di Cultura; Donne per le ...