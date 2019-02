Commissione Gb contro Facebook | vi comportate come gangster digitali

Commissione Centri Storici - Ragusa Prossima contro le nomine : Ragusa Prossima interviene sulle nomine nella Commissione Centri Storici e parla di aberrazione. Il movimento chiede verifica delle competenze

Parlamento Ue contro la Commissione : no a stop fondi per chi non rispetta vincoli bilancio. Voto bipartisan degli italiani : Il Parlamento Ue ha bocciato la richiesta della commissione europea di bloccare i fondi ai Paesi che non rispettano i vincoli di bilancio. L’emendamento soppressivo ha visto la convergenza dei parlamentari di M5s, Lega e Pd, mentre si è spaccata Fi. A favore anche i conservatori Ecr e la sinistra Pd. Il provvedimento, parte del bilancio Ue 2021-2027, è stato quindi approvato con 460 voti a favore, 170 no e 47 astensione. E’ stato ...

L'incontro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La Commissione Ue vuole una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

Migranti - protesta a Montecitorio contro il governo. Pd propone Commissione d’inchiesta : Mentre i promotori del manifesto 'Non siamo pesci' sono scesi in piazza a Montecitorio per protestare contro la linea del governo sui Migranti, i parlamentari del Pd - aderendo all'appello - hanno presentato una proposta di legge per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo.Continua a leggere

Codice Appalti - Commissione UE apre procedura d'infrazione contro l'Italia : Nella giornata di oggi, Bruxelles ha deciso di aprire formalmente una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia sul Codice Appalti. Secondo la Commissione europea, dunque, la legislazione ...

Iniziativa abitazioni accessibili - Commissione per controprogetto : ... indica una nota odierna dei servizi parlamentari, reputa eccessive le richieste formulate dall'Iniziativa e sostiene che la politica dell'alloggio adottata finora - orientata all'economia di mercato ...

Bentivogli - leader Cisl contro Repubblica : “Io nella Commissione del Mise? Così si fa sindacato. Condotta diversa è settarismo” : “Pretendere una Condotta differente è settarismo: quello stesso settarismo a cui perfino Repubblica non è stata estranea, e che ha alimentato il populismo sindacale e politico”. Il segretario della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, risponde al quotidiano romano con una lunga lettera pubblicata nell’edizione del 30 dicembre a un articolo apparso sabato sul giornale diretto da Mario Calabresi. Il leader sindacale, infatti, è entrato ...

Commissione Bilancio : Tria sbotta contro il Pd - rissa sfiorata tra Donno e Marattin : Nuova bagarre in Aula, durante l'audizione del ministro dell'Economia in Commissione Bilancio. L'opposizione ha dato segno di non poca agitazione anche nei giorni scorsi, in occasione del voto sul maxi-emendamento, ed è tornata a criticare la manovra nella seduta di questa notte. Il ministro Giovanni Tria si è detto ''massacrato'' dalle continue interruzioni dei parlamentari Pd e, mentre il presidente Borghi richiamava alla calma, Donno (M5S) e ...

Manovra - scontro in Commissione. Tria : mi avete massacrato : Roma, 27 dic., askanews, - Toni accesi e duro scontro fra i parlamentari della commissione Bilancio durante l'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. Volano accuse e critiche fra i deputati e nei confronti del ministro, sfociate in insulti secondo alcuni parlamentari. Il ministro ha risposto piccato alle ...

Fonti Ue : Commissione non avvia procedura contro Italia : Bruxelles, 19 dic., askanews, - La Commissione europea ha deciso che non avvierà oggi la procedura per deficit eccessivo contro l'Italia, secondo un'indiscrezione da Fonti Ue. Nel frattempo, la ...

La Commissione Ue non apre la procedura contro l'Italia : Stop alla procedura di infrazione. Il disco verde all'accordo con Roma sulla manovra economica arriva oggi da Bruxelles: il collegio dei commissari, riunito in mattinata a Palazzo Berlaymont, ha deciso di non dar seguito alla procedura di infrazione per deficit eccessivo legato al debito.Ieri mattina il caso italiano è finito all'ordine del giorno dell'ultima riunione della Commissione prima della pausa natalizia, quando però un ...