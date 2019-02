Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber matematicamente primo : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Seefeld. saranno cinque gli azzurri in gara in Austria : Dal 19 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e Combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Il direttore tecnico della Nazionale italiana di Combinata nordica, Federico Rigoni, ha diramato l’elenco degli azzurri convocati per la rassegna iridata. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: BUZZI ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : cinque azzurri a Seefeld per la rassegna iridita. Alessandro Pittin e Samuel Costa le punte : Nella giornata di oggi il direttore tecnico Federico Rigoni ha comunicato la composizione della squadra azzurra che gareggerà a Seefeld, in Austria, in occasione dei Mondiali di Combinata Nordica 2019. La rassegna iridata si svolgerà dal 19 febbraio al 3 marzo e assegnerà quattro titoli: due individuali e due a squadre. Alessandro Pittin e Samuel Costa saranno le punte di diamante della Nazionale italiana e proveranno a far saltare il banco, ...

Mondiali Combinata nordica - gli azzurri convocati per l’evento iridato : In cinque ai Mondiali per due gare individuali e due a squadre: Italia a Seefeld con Buzzi, Costa, Kostner, Pittin e Runggaldier Con la delibera numero 75 del 12 febbraio 2019, il Presidente Flavio Roda, valutata la proposta del direttore tecnico Federico Rigoni relativa agli atleti che secondo i criteri di selezione hanno conquistato la convocazione, ha annunciato l’elenco degli azzurri che parteciperanno ai Mondiali di combinata ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Joergen Graabak batte Akito Watabe al fotofinish. Tutti e quattro gli azzurri in zona punti : Il norvegese Joergen Graabak vince il duello con il giapponese Akito Watabe e conquista la Gundersen di Lahti (Finlandia), valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Un finale al cardiopalma per questa gara, con Graabak che è riuscito ad avere la meglio al fotofinish, ottenendo così la seconda vittoria stagionale, mentre Watabe si è dovuto accontentare di un altro piazzamento. Sul terzo gradino del podio sale invece l’austriaco Mario ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Mario Seidl fa il vuoto nel salto - italiani staccati : Aveva il pettorale azzurro di miglior saltatore del circuito (tra quelli presenti in terra finlandese) e non ha tradito le aspettative. Un super Mario Seidl fa il vuoto nel segmento iniziale della Gundersen di Lahti, valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica: l’austriaco domina in lungo e in largo e può portarsi a casa la vittoria gestendo nei 10 chilometri di fondo. Eccezionale il salto del 26enne che si è già imposto due volte ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lahti 2019 : la Finlandia vince la team sprint davanti a Norvegia ed Austria. L’Italia chiuda ottava : A Lahti i padroni di casa della Finlandia trionfano nella team sprint valida per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. La coppia formata da Ilkka Herola ed Eero Hirvonen, partita sesta dopo il salto, ha compiuto una grande rimonta nel fondo andando a conquistare la vittoria davanti al pubblico di casa. Il podio viene completato da Norvegia (Espen Bjoernstad e Joergen Graabak) ed Austria (Wilhelm Denifl e Mario Seidl). Il segmento di fondo ha ...