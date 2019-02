Cogne | finisce fuori pista con gli sci e sbatte contro un albero | muore 13enne

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Una tredicenne francese è morta aa causa di una caduta sulle piste da sci. La ragazza, che sciava con il casco insieme alla sorella e al maestro, ha perso illlo ed è finita violentementeundalla, in una zona poco visibile. L’incidente si è verificato intorno alle 16 sopra Sylvenoire, sullanumero 2, una ‘rossa’ e quindi di media difficoltà.Arrivati in fondo, la sorella e il maestro hanno aspettato qualche minuto la ragazza e poi hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118, che hanno setacciato lae i dintorni, finché non hanno trovato la. I genitori si trovavano in fondo allaLe due ragazzine, con la loro famiglia, “erano già clienti della scuola di sci a” e “avevano già fatto tante volte questa”, anche perché erano lì da ...