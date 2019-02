Cina - nuovo tonfo del mercato auto a gennaio : Crollano le vendite di auto in Cina a gennaio , confermando un'economia in fase di rallentamento. L'Associazione dei produttori di auto cinese ha annunciato un calo del 15,8% a 2,37 milioni di veicoli. Si tratta del settimo calo consecutivo delle vendite di euro ...

Cina-Usa - come funziona la guerra per il controllo del “nuovo” web : Il timore è che il 5G sarà la mossa da scacco matto della Cina nella corsa all’intelligenza artificiale e all’internet delle cose. Trent’anni fa due politologi Olson e Hirshman avevano spiegato teoricamente che il materialismo dialettico non avrebbe retto e che le tecnologie avrebbero rimpiazzato le ideologie. Il 5G potrebbe rappresentare il ritorno al Novecento delle nazioni? ...

Cina : la prima nevicata del nuovo anno lunare a Shenyang [GALLERY] : 1/6 AFP/LaPresse ...

A Castelnuovo Berardenga mediCina e sanità si incontrano nel progetto "Dica Trenta Tre" : ... dove si incontrano scienza medica ed educazione sanitaria per rispondere alle domande più frequenti su temi di salute e riscoprire il piacere di stare insieme in momenti di armoniosa convivialità. ...

FINANZA/ Gli indizi di un nuovo 2011 in avviCinamento per l'Italia : Nella giornata di ieri due eventi geograficamente lontani hanno dato l'idea della situazione in cui si trova il Paese, che può ancora peggiorare

MotoGp – Francesca Sofia Novello lontana ma viCina al suo Valentino Rossi : la fidanzata del Dottore innamorata del suo nuovo casco [FOTO] : Francesca Sofia Novello innamorata del nuovo casco di Valentino Rossi: il post social della fidanzata del Dottore doo la prima giornata dei test di Sepang Si è conclusa la prima giornata dei test di Sepang di MotoGp: i piloti sono tornati finalmente in pista dopo la pausa invernale post Motomondiale 2018. Marc Marquez, nonostante il problema alla spalla, per il quale ha terminato in anticipo la sua giornata di lavoro per non stressare ...

Maduro : “Non vi fate trasCinare da Usa che vogliono colpo di Stato. Venezuela non sia nuovo Vietnam” : Si rivolge a Papa Francesco perché favorisca il dialogo e a Europa e Italia dice: “Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump. Non vi fate trascinare dalle politiche estremiste e interventiste, che cercano un colpo di stato in Venezuela ordinato e pianificato. Come già si sa, da Washington, dalla Casa Bianca. L’Europa deve mantenere una posizione di equilibrio, di rispetto e di collaborazione, cioè aiutare la pace in ...

Festa di Primavera - Xi Jinping augura buon anno nuovo a tutte le etnie della Cina : "L'economia cinese ha realizzato dei progressi pur garantendo la necessaria stabilità, sono stati fatti passi avanti nelle politiche di riforma e apertura e sono state portate avanti efficacemente le ...

Il nuovo romanzo di Raffaele Lauro 'L'affasCinante universo delle fragranze' : Seguendolo nelle storiche profumerie di Grasse, in Provenza, di Parigi, di Londra e di Buenos Aires, ha così scoperto un mondo sconosciuto, fatto di creatività, di cultura dei sensi, a partire dall'...

Ecco Forchielli - il nuovo personaggio di Crozza : “Mio figlio? Non sa mettere nemmeno un bicchiere in tavola. In Cina te lo fanno in cantina con la sabbia a forma di drago” : Dopo il record di ascolti della scorsa stagione torna Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza – da venerdì 22 febbraio in prima serata sul Nove – con un nuovo personaggio: Alberto Forchielli, il profeta del talk show che sta spopolando in tutte le trasmissioni TV. Crozza/Forchielli se la prende con i giovani italiani: “Mio figlio non sa nemmeno mettere un bicchiere in tavola, in Cina se non c’è il bicchiere i ragazzi vanno ...

Il nuovo trailer di Metro Exodus ci offre uno sguardo ravviCinato alla categoria dei fucili : Sempre meno giorni ci separano da una delle uscite di maggior peso di questo 2019, ovvero dall'uscita dell'attesissimo Metro Exodus.Il gioco sviluppato da 4A Games lo abbiamo già visto in azione parecchie volte, solamente pochi giorni fa un video gameplay di 10 minuti ci ha fornito un nuovo sguardo a questo nuovo capitolo della serie.Tuttavia, oggi è giunto il momento di focalizzare l'attenzione sulla categoria dei fucili. Il nuovo trailer, ...

'Pupi e Fornelli' su Tv8 - il nuovo format di cuCina in cui non conta il talento : Ieri sera dalle 18:30 su Tv8 è andato in onda il primo appuntamento di “Pupi e fornelli”, il cooking show a premi targato Fremantle. Alla conduzione c’è il cantante toscano Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, affiancato dallo chef Cristiano Tomei che commissiona le pietanze ai concorrenti e assegna la vittoria a una delle coppie. Il meccanismo Il gioco consiste nella gara tra due coppie di parenti (nella prima puntata ci sono stati due cugini ...

Cina : nel nuovo campus di Huawei - una piccola Europa hi-tech : Da Verona a Friburgo passando per Oxford, la Borgogna, Lussemburgo o Bruges. Repubblica è entrata, fra i primi media al mondo e con pochissime altre testate italiane, nel nuovo campus del colosso cinese Huawei a Dongguan, sulle sponde del lago Songshan, a un’ora abbondante dal...