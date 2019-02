Cina | l' economia rallenta | per il momento il mercato finge di non vedere

Moody's su Cina : rallentamento economia e tagli tasse ridurranno entrate in amministrazioni regionali : Moody's lancia un alert debito sulla Cina prevedendo un rallentamento delle entrate fiscali e debiti più elevati nelle amministrazioni regionali.

L'Europa - non la Cina - vero problema per l'economia mondiale. E i dazi di Trump aggravano la crisi : ...sta davvero scontando la maturità della stretta monetaria della Federal Reserve o dopo l'ultimo report sul lavoro negli USA a dicembre qualche segnale rialzista tenderebbe a permanere? l'economia Usa ...

Eurozona - crescita viCina alla stagnazione. Gilet gialli zavorrano economia francese : "Le proteste dei Gilet gialli hanno causato la maggiore contrazione dell'economia francese da novembre 2014, che potrebbe ridurre il PIL del primo trimestre se l'attuale tendenza dovesse continuare - ...

Economia : Veron - Bruegel - al 'Corriere della Sera' - a preoccupare è lo scontro Usa-Cina e tutti quei Btp nella pancia delle banche : Roma, 22 gen 09:34 - , Agenzia Nova, - Il vero rischio globale è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, e la prospettiva di un decoupling della Cina, cioè il tentativo... , Res,

Cina : frena economia - Pil a minimo dal'90 : 8.35 economia in frenata ancora nel IV trimestre, con una crescita congiunturale dell'1,5% e una annuale del 6,4%. Nell'intero 2018,la guerra dei dazi con gli Usa è costata alla Cina nel 2018 un Pil in ...

Cina : frena economia - Pil a minimo dal'90 : 8.35 economia in frenata ancora nel IV trimestre, con una crescita congiunturale dell'1,5% e una annuale del 6,4%. Nell'intero 2018,la guerra dei dazi con gli Usa è costata alla Cina nel 2018 un Pil in aumento del 6,6%,in frenata dello 0,2% sul 2017 e ai livelli più bassi dal 1990. Sullo scorso anno, oltre che lo scontro con gli Stati Uniti, hanno pesato la riduzione del debito da parte dei governi regionali e delle compagnie

Timori su economia Cina - banca centrale inietta liquidità record in sistema bancario : I mercati globali guardano alla Cina, scontando i Timori sul rallentamento della sua economia. Ieri la People's Bank of China, banca centrale del paese, ha iniettato una cifra record di 560 miliardi di yuan, $83 miliardi, nel sistema finanziario del paese.

Borsa Tokyo -0 - 55% - azionario cauto per Brexit. Da Cina buone notizie per economia : L'indice Nikkei 225 della Borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,55% a 20.442,75 punti. Shanghai piatta, Hong Kong in lieve rialzo con +0,12%, Sidney +0,35%, Seoul +0,33%.

Cina - export e import dicembre segnano i peggiori cali da 2 anni. Si riaccendono i timori sull’economia globale : Il gigantesco commercio con l'estero della Cina perde colpi e sul finale del 2018 ha addirittura subito una contrazione, con un meno 4,4 per cento delle esportazioni che rappresenta il calo più forte da due anni a questa parte. I dati diffusi oggi dalle dogane cinesi hanno immediatamente riacceso i timori di rallentamento della crescita globale: il 2018 si chiude con un avanzo degli scambi diminuito del 16,2 per cento, a 351,76 ...

Per Powell maggiore preoccupazione frenata economia in Cina : "L'economia della Cina è in frenata. È evidente dalla spesa dei consumatori. Tutti hanno visto le notizie di Apple", ha sottolineato, riferendosi alla revisione della guidance di Cupertino. "La ...

Cina - economia rallenta. Moody's : Pechino potrebbe varare misure stimolo mai testate prima d'ora : Il rallentamento dell'economia cinese porterà Pechino a promuovere misure di stimolo mai testate in precedenza. E' quanto ritiene Christian Fang, analista senior di Moody's.

Cina - l'inflazione delude. Timori di rallentamento dell'economia : Nubi all'orizzonte per l'economia globale. I prezzi al consumo cinesi hanno registrato un calo nel mese di dicembre, scatenando Timori tra gli investitori legati alla crescita economica mondiale

