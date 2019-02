Ciclismo | Milano-Sanremo 2019 | confermata l’assenza di Marcel Kittel

Ciclismo – Il team Bianchi Coutervail inizia la stagione da Milano : Parte da Milano la stagione del team Bianchi Countervail. Il roster 2019 è formato da tre atleti elite, gli italiani Nadir Colledani e Chiara Teocchi e il francese Stephane Tempier Tre atleti di primo piano, due mountain bike ad alte prestazioni Bianchi e un calendario prestigioso, che Nadir Colledani, Stephane Tempier e Chiara Teocchi affronteranno con rinnovate ambizioni. Venerdì 15 febbraio il team Bianchi Countervail ha brindato alla ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Lavoro per la Milano-Sanremo. In pista l’Italia è da medaglia olimpica” : Elia Viviani ha appena vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race e il velocista azzurro ha parlato proprio di questo successo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Qui ci tenevo a vincere per almeno un paio di motivi. Primo perchè è una delle poche classiche del World Tour che posso vincere, che abbia storia o no poco mi importa. Con Amburgo e Plouay fa già un buon bottino. Poi c’erano due secondi posto dell’anno ...

Ciclismo - assegnate le wild card per Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico : La RCS Sport ha assegnato le wild card non solo per il Giro d’Italia ma anche per le altre tre corse che organizza nella prima parte della stagione: Milano-Sanremo il 23 marzo, Tirreno-Adriatico dal 13 al 19 marzo, Strade Bianche il 9 marzo. Per la Classicissima spazio ad Androni, Bardiani e Israel Cycling Academy che vedremo anche alla Corsa Rosa da cui è invece rimasta fuori la Neri-Selle Italia, presenti anche Cofidis, Direct Energie e ...