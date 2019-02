Ciclismo | Davide Cimolai | “Ora la Milano-Sanremo Poi punto a Giro d’Italia | Europei e

Ciclismo - il ct Davide Cassani festeggia i 5 anni in azzurro : “poste le basi per un futuro roseo” : Ciclismo, il ct azzurro Davide Cassani ha parlato della sua esperienza alla guida della Nazionale con la vittoria del campionato europeo “Il momento più felice in questi 5 anni da ct della Nazionale italiana è quando abbiamo vinto il campionato europeo. La nostra nazionale in 5 anni è sicuramente cresciuta perché sono cresciuti quei ragazzi che da promesse sono diventati campioni, o comunque corridori che cominciano a vincere in ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Nibali e Aru possono vincere il Giro d’Italia - speriamo nel successo in una Classica” : La stagione di Ciclismo è appena incominciato con le prime gare tra Argentina, Australia e Maiorca ma è già tempo di pensare ai grandi appuntamenti. Il CT Davide Cassani ha fatto le carte al nostro movimento quando mancano poco più di tre mesi all’inizio del Giro d’Italia, c’è grande attenzione sulle nostre stelle come Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Elia Viviani e altri azzurri che vogliono fare bene in questo ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Cambridge 2019 : Letizia Paternoster la stella - novità Davide Boscaro : Riprende dalla Nuova Zelanda la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Dopo oltre un mese di pausa, il massimo circuito internazionale torna in scena con la quinta tappa in programma tra venerdì 18 e domenica 20 gennaio presso l’Avantidrome di Cambridge. La formazione italiana si affiderà come di consueto ai quartetti dell’inseguimento a squadre e al talento di Letizia Paternoster per proseguire la propria striscia di podi. ...

Ciclismo - Davide Rebellin : ‘Vorrei riavere la medaglia delle Olimpiadi di Pechino’ : Nonostante i 47 anni e mezzo Davide Rebellin non ha ancora nessuna intenzione di appendere la bicicletta al chiodo. Il corridore veneto si sta preparando alla sua 27° stagione nel Ciclismo professionistico, nel quale debuttò nel lontanissimo 1992, subito dopo le Olimpiadi di Barcellona. Rebellin correrà anche in questo 2019 con la squadra algerina Sovac, registrata come formazione continental e in cui è approdato nella passata stagione. Il tre ...

Ciclismo - Davide Rebellin infinito : sarà in gruppo a 48 anni! Nel 2019 gareggerà per la Sovac : Davide Rebellin è sempre più immortale ed è pronto per affrontare una nuova stagione ciclistica. Il quasi 48enne (spegnerà le candeline il prossimo 9 agosto) ha deciso di rimanere sui pedali e di proseguire la propria attività agonistica: il vicentino vestirà la casacca della Sovac, formazione Continental algerina per cui aveva già militato l’anno scorso. Rebellin, professionista addirittura dal 1992 (subito dopo le Olimpiadi di ...

Ciclismo - Davide Cassani : ‘Un corridore come Aru non diventa brocco’ : A fine del 2018 e ormai ad un paio di settimane dall’inizio della nuova stagione il CT Davide Cassani ha fatto le carte al Ciclismo azzurro. L’ex corridore romagnolo si è lasciato andare ad una serie di previsioni molto ottimistiche, sia per i grandi giri che per le corse a tappe, settore quest'ultimo dove i corridori italiani potrebbero essere protagonisti e vincitori un po’ ovunque nelle sue aspettative. Cassani ha riservato una riflessione ...

Ciclismo - Davide Cassani sogna in grande : “Vorrei che l’Italia vincesse una classica e il Giro. Aru può tornare ai suoi livelli” : Ci si avvicina ad una nuova stagione di grande Ciclismo: inizia il nuovo anno e a breve partirà anche il calendario per quanto riguarda il World Tour. L’Italia punta in alto in questo 2019: le ambizioni sono tante, il movimento è in ascesa soprattutto grazie a quelle tre o quattro punte che riescono a far volare il Bel Paese nelle più importanti corse al mondo. Ad ambire a grandi risultati c’è ovviamente il commissario tecnico della ...

Ciclismo – Verso Tokyo2020 - il ct azzurro Davide Cassani svela : “un percorso duro sul quale è vietato sbagliare” : Il Coordinatore Tecnico delle Nazionali dopo il sopralluogo in Giappone: “Il clima sarà un fattore da non sottovalutare. La salita del Mikuni farà selezione, da lì in poi sarà un faccia a faccia. Stiamo lavorando per semplificare la logistica” Tokyo – 234 chilometri, 4.865 metri di dislivello complessivo, con un totale di cinque gran premi della montagna: questi gli ingredienti principali di un percorso che si prospetta ...