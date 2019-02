Chili di troppo & salute | una nuova scoperta apre importanti strade per curare

Dieta del merluzzo - elimini i Chili di troppo in poco tempo : Si può perdere peso in poco tempo, tornare in forma e non rinunciare al gusto? Con la Dieta del merluzzo questi traguardi sono a portata di mano. Naturalmente, in base a come suggerisce il nome, è questa tipologia di pesce l’alimento principale del regime alimentare, prodotto che andrà accompagnato con verdura, legumi e frutta. Ma perché proprio il merluzzo? Perché si tratta di una tipologia di pesce dall’alto valore nutritivo, che però ha pochi ...

I problemi col cibo e i Chili di troppo di Katelyn Ohashi - la ginnasta da 10 : Dieci. Un altro dieci di giudici, dopo quello di tre settimane fa. Sempre nelle gare dell'università Usa, scatenando ancora gioia e felicità nell'universo web, dov'è ormai una reginetta, e i suoi video si moltiplicano su tutti gli apparati social del nostro oggi multimediale. Katelyn Ohashi si sta prendendo la rivincita, con gli interessi, dal destino che l'ha sgambettata più volte quand'era una grande promessa per le Olimpiadi e batteva la ...

Chili di troppo aumentano rischio cancro seno : Aumentato tra le donne con meno di 50 anni negli ultimi anni, il cancro al seno non smette di essere una delle priorità delle politiche di salute, oggetto di campagne informative e screening. Alle quali è necessario affiancare una corretta Gli esperti mondiali ritengono che i casi di malattia vedranno un incremento sino a raddoppiare anche nelle donne più giovani, entro il prossimo decennio. Tra le cause sono indagate speciali le cause ...

Chili di troppo e grasso sulla pancia? Attenzione perché potrebbero causare danni al cervello : Essere in sovrappeso, e in particolare i Chili di troppo accumulati sulla pancia, potrebbero portare ad un restringimento del volume del cervello. A rivelarlo è uno studio condotto da Mark Hamer, della Loughborough University nel Regno Unito. Pubblicato sulla rivista Neurology, lo studio ha preso in esame 9.652 individui di età media 55 anni, di cui il 19% obesi. Oltre all’obesità (calcolata in base all’indice di massa corporea di ...

Salute - ‘giù i Chili di troppo sudando in sauna’ : ma è solo una bufala : Desideri perdere qualche chilo di troppo? “Fai una bella sauna!”, perché per buttare giù la pancetta “basta sudare”. Attenzione però: è tutto falso perché “non è vero che le saune facciano dimagrire, aiutano semplicemente ad eliminare sudore e a perdere liquidi” e “attraverso il sudore perdiamo solo liquidi e sali minerali non grassi”. A fare chiarezza a pochi giorni dalle abbuffate di Natale sono ...