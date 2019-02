Chi vuole mettere le mani su Bolzano 

Inter-Icardi - Wanda in lacrime : 'Ho Chiesto aiuto a Moratti - lui vuole restare' : La procuratrice del bomber Icardi, soubrette che spadroneggia sui social, inoltre, non crede ai malumori nello spogliatoio neroazzurro: "I giornali dicono così ma in questo mondo social non posso ...

Icardi - ma Chi lo vuole comprare? Juventus e Chelsea gli indiziati : Fra lacrime, carrambate -tipo, la telefonata in diretta tv di Beppe Marotta alla trasmissione di Pierluigi Pardo -, dichiarazioni di amore alla maglia nerazzurra - 'l'Inter è la nostra casa'- si ...

UeD - Andrea vuole incontrare Teresa : 'Sento il bisogno di Chiarire con te' : Alcuni giorni fa è andata in onda la scelta di Teresa Langella. La ragazza ha passato due giorni nella villa con entrambi i due suoi corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La puntata in villa ha avuto molto successo tra i telespettatori, ma la maggior parte di essi si aspettava che la bella napoletana facesse una scelta diversa da quella che in realtà ha fatto. La sua preferenza è ricaduta su Andrea, che però le ha risposto di no. ...

Beautiful - anticipazioni USA : HOPE vuole Chiudere il matrimonio con LIAM? : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer sta attraversando un periodo particolarmente difficile, visto il lutto che l’ha colpita: per quel che lei sa la sua bambina, Beth, è nata morta durante un parto prematuro. Tuttavia, se seguite i nostri spoiler dagli USA, sapete che la bambina consegnata a Liam e HOPE, e poi cremata, non era la loro: si trattava di una neonata non sopravvissuta di un’altra paziente che, come ...

Reddito di cittadinanza - Matteo Renzi : “È inno a lavoro nero ed elogio a Chi non vuole far nulla” : L'ex presidente del Consiglio e senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il Reddito di cittadinanza introdotto dal governo su spinta del Movimento 5 Stelle: "È un inno al lavoro nero, è l'elogio a chi non ha voglia di far le cose". E sul Partito Democratico dice: "Ho raggiunto la pace dei sensi".Continua a leggere

Auto usate : Internet in soccorso di Chi vuole venderle : Auto usate e Internet è ormai un binomio destinato a far parlare di sé per ancora molto e molto tempo. Grazie alla rete, infatti, il comparto delle vetture ha conosciuto un’impennata improvvisa e importante che ha fatto rialzare il settore dopo anni di difficoltà. Concessionarie e annunci Le concessionarie che utilizzano Internet e i siti dedicati per pubblicizzare i loro […] L'articolo Auto usate: Internet in ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : si Chiude con lo slalom - Marcel Hirscher vuole la rinvicita su Kristoffersen : Prima dell’avvio di questi Mondiali di sci alpino 2019 di Are si pensava che l’ultima gara in programma, lo slalom maschile, si sarebbe trasformato nella consacrazione per Marcel Hirscher, per una inevitabile doppietta iridata. Il fuoriclasse austriaco si sarebbe presentato, quindi, già con la medaglia d’oro del gigante al collo, pronto per scrivere una nuova pagina di storia dello sci, pronto per il successo nella disciplina ...

Zaniolo-Juventus - spunta il Real. MonChi vuole blindare l’azzurro : Zaniolo-Juventus, novità sul futuro del trequartista della Roma e della Nazionale da Niccolò Ceccarini, direttore di RMC, all’interno dell’editoriale odierno per Tuttomercatoweb. Monchi intende proporre il rinnovo al giocatore, finito nel mirino non solo della Juve ma anche del Real Madrid. Zaniolo-Juventus, l’editoriale di Ceccarini “…Nicolò Zaniolo ha tutto per diventare un grande giocatore. Ed […] More

Chi in Europa vuole divorziare dagli Stati Uniti? : L'Ue non vuole includere l'agricoltura, uno dei settori più protetti dell'economia europea, mentre il presidente Trump ha ribadito in modo chiaro che nessun accordo verrà presentato al Congresso che ...

Xiaomi Mi 8 Pro è lo smartphone top di gamma fatto per Chi vuole distinguersi : Xiaomi Mi 8 Pro è uno smartphone di alto livello che costa 650 euro, in cambio offre prestazioni elevate, uno schermo Super AMOLED di qualità e un’estetica originale. Dopo averlo provato abbiamo concluso che può essere lo smartphone giusto per chi è alla ricerca di un top di gamma e si vuole differenziare dagli altri. Sul piano tecnico è come sempre da apprezzare il lavoro di ottimizzazione software, che valorizza le potenzialità del ...

'Dialogo con i gilet gialli - non con Chi vuole la guerra civile' - Di Maio - : Roma, 15 feb., askanews, - 'Oggi non ci sono esponenti dei gilet gialli, c'è una interlocuzione con questa realtà complessa. Non abbiamo intenzione di dialogare con quell'anima che parla di guerra ...

Caro Luca De MarChi - vuole regalare frittelle solo ai bimbi italiani? La invito alla nostra festa : Gentile signor Luca De Marchi, le scrivo dopo aver letto della sua idea di regalare frittelle mantovane al luna park esclusivamente ai bambini italiani. Sono un papà italiano con figlie e moglie italiana, medico e presidente di una associazione di famiglie di bambini disabili che si chiama Tutti a scuola. Mi ha molto impressionato la sua idea di offrire gratis dolci a bambini selezionati per nazionalità ed è per questo che mi permetto di ...

'Mummia' - 'te ne devi andare' : furia leghista contro Baglioni - Chi lo vuole fuori dalla Rai / Guarda : 'L'unico egiziano del Festival è stato quella mummia di Baglioni'. Nel corso dell'audizione della neo direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, il deputato della Lega Paolo Tiramani , capogruppo ...