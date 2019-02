Chi è davvero Marie Cerone in Grey’s Anatomy 14 su La7? Rivelazioni sul passato di Ellis

AChille Lauro e la droga nascosta nelle canzoni - ma stare in due scarpe è davvero un esempio? : Prima della sua partecipazione al festival di Sanremo molti non sapevano chi fosse Achille Lauro, un trapper con tre album all’attivo e una partecipazione all’ultima edizione del programma televisivo “Pechino Express”. I fari sul cantante romano si sono accesi quando è stato preso di mira il testo della canzone “Rolls Royce”, scritta da lui e altri quattro autori. La non velata allusione ad una pasticca di ecstasy, potenzialmente letale, che ...

Aids - davvero siamo vicini a un vaccino? Facciamo Chiarezza : Una scoperta scientifica dovrebbe essere sempre salutata con interesse e compiacimento. Non sembra che questo sia avvenuto per il vaccino “italiano” del team Ensoli dell’Iss, destinato alla terapia dell’Aids, basato sull’anti-Tat, di cui la stampa ha ultimamente dato notizia. Forse quelli che sono gli aspetti biologici e clinici non sono stati messi adeguatamente in evidenza e a me piacerebbe descriverli in maniera semplice, per quanto ...

Roberto VecChioni : “L’Infinito per me è il disco della vita”. Pensavo esagerasse - ma è davvero così : Tra qualche giorno andrò alla presentazione del disco L’infinito, di Roberto Vecchioni. L’evento è a L’Aquila, sabato 16 febbraio, alle 18,30, organizzato da quel meraviglioso “spacciatore di cultura” che è Roberto Maccarrone. Sarà molto emozionante, lo so già. A questo disco infatti sono molto affezionato, perché il suo autore me ne parlò l’ultima volta che ci siamo visti, più di un anno fa. Mi invitò a tenere una lezione nel suo corso sulla ...

Pomeriggio 5 - ma davvero? Chi va in onda dalla d'Urso appena dopo Silvio Berlusconi : dopo Silvio Berlusconi, ospite di Barbara d'Urso c'è stato Ronn Moss, il Ridge mascellone di Beautiful. Ovviamente in rete le ironie si sono sprecate. L'attore, con evidente chioma tinta, si è concesso alla conduttrice di Pomeriggio 5 in una intervista e ha anche cantato con la chitarra Non sarà un

BlocChi e proteste per il latte - arrivano le prime denunce : cosa risChiano davvero i pastori : Denunciati 5 pastori. Dopo giorni di proteste con porti presidiati, Blocchi stradali, assalti alle aziende casearie e migliaia di litri di latte sversati, arrivano le prime denunce per alcuni pastori ...

Risultati elezioni regionali Abruzzo - Chi ha vinto e Chi ha perso davvero : Le elezioni regionali in Abruzzo hanno portato all'elezione del candidato del centrodestra, Marco Marsilio. Dietro di lui Giovanni Legnini, del centrosinistra, e Sara Marcozzi del M5s. Ma chi ha vinto e chi perso davvero le elezioni in confronto al passato? Analizziamo i Risultati di oggi confrontandoli con quelli delle precedenti elezioni regionali (2014) e con le politiche del 4 marzo 2018.Continua a leggere

Fiorentina - Pioli ‘Chiude’ il campionato : “il vantaggio della Juventus è diventato davvero importante” : L’allenatore della Fiorentina considera ormai quasi chiuso il campionato, visto il vantaggio accumulato sul Napoli “Sicuramente il fatto che la Juventus sia tornata a +11 è un vantaggio importante pensando alle capacità dei bianconeri“. E’ il pensiero sulla lotta scudetto del tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, che ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ è tornato sulla corsa al vertice che ha ...

Migranti : mentre i politici fanno slogan - artisti e arChitetti li ‘aiutano a casa loro’. Per davvero : mentre la politica, tra molte inerzie e contraddizioni, cerca di individuare le politiche di accoglienza per Migranti e rifugiati – cercando di stabilire se lo slogan “aiutiamoli a casa loro” sia pura retorica oppure un progetto concreto, finalizzato ad avviare e sostenere qualche forma di stabilità nei Paesi di origine dei Migranti – proviamo a raccontare due iniziative, piccole ma significative, di quelle che forse potrebbero far ...

Francesco Chiofalo commuove tutti a Verissimo : 'Cerco una donna che mi ami davvero' : La puntata di Verissimo che andrà in onda oggi alle 16:00 promette di essere molto emozionante. Tra gli ospiti del salotto televisivo di Silvia Toffanin ci sarà anche l'ex "lenticchio" di Temptation Island. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, il quale commuoverà tutti con una dichiarazione inaspettata. Dopo aver subito il delicatissimo intervento di rimozione del tumore al cervello, infatti, il trentenne romano ha confessato di avere voglia ...

Solo Chi ha un’identità forte può rispettare davvero quelle altrui. Ma il capitalismo ci vuole deboli : L’ho detto e lo ridico: Solo con un’identità forte è possibile rispettare le identità altrui. Di più, dialogare con esse. La mondializzazione capitalistica sta, in modo opposto, generando la flessibilizzazione delle identità. Produce individualità deboli e insicure, remissive e docili, agevolmente omologabili ai tellurici mutamenti dei mercati. L’adattabilità individuale alle pressioni della stabilità dei processi di produzione e di ...

Sanremo 2019 è davvero lo specChio del nostro Paese. Gli insulti a Bisio ce lo confermano : Tutto bello (o quasi) ieri sera a Sanremo. Bello, degno di un musical il balletto iniziale sulle note di Viva l’Inghilterra; bella l’idea di far mimare a Bisio le norme del regolamento; bello il gioco di errori e conflitti generati dal “fiore” della canzone di Endrigo. Persino il rischiosissimo duetto verbale e canoro tra Virginia e Ornella Vanoni è filato abbastanza liscio. Ma se devo scegliere il meglio, voto una piccola cosa, spersa tra le ...

Stranieri - under 25 - e stacanovisti : Chi sono davvero i fattorini del food delivery : Lavora più di 40 ore a settimana, è straniero e ha meno di 25 anni: è l'identikit del fattorino che consegna cibo a domicilio a Milano per le piattaforme online come Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Just ...