Chelsea | prima Manchester United e poi City | così Sarri si gioca il posto

Sarri nervoso nel post City-Chelsea : prima il caso Guardiola - poi le stoccate ad Abramovich : Maurizio Sarri ha perso malamente sul campo del Manchester City con il suo Chelsea che ha preso ben 6 reti dagli avversari Maurizio Sarri oggi è parso molto nervoso. Il suo Chelsea ha preso un’imbarcata contro il City di Guardiola, un 6-0 che fa malissimo in un momento nero della stagione dei Blues. Presentato ai microfoni dei cronisti Sarri ha analizzato la partita odierna: “In settimana la sensazione era buona, ma il gol ...

Juventus - Higuain-Paratici a colloquio prima del trasferimento del Pipita al Chelsea : Mercoledì la Juventus ha comunicato ufficialmente il passaggio di Gonzalo Higuain al Chelsea. Il Pipita dopo appena sei mesi ha lasciato il Milan e adesso spera di rilanciarsi in Inghilterra. prima che però la trattativa con il Chelsea si concretizzasse, Gonzalo Higuain aveva voluto parlare con Fabio Paratici. L'argentino non sarebbe stato bene al Milan e voleva lasciare il club rossonero, per questo motivo il Pipita aveva chiesto al dirigente ...

Portafortuna Higuain : prima finale per Sarri al Chelsea - : prima presenza di Gonzalo Higuain , solo fisicamente, non essendo ancora schierabile in attesa del transfer, al Chelsea, e Maurizio Sarri conquista la sua prima finale da allenatore dei Blues. Il ...

Sarri si prende la sua prima finale : il Chelsea elimina il Tottenham : La lotteria dei calci di rigore decide il derby londinese di Coppa di Lega. Il Chelsea di Sarri risponde all'1-0 del Tottenham dell'andata, vince 2-1, reti di Kantè, Hazard e Llorente, ma per ...

Coppa di Lega inglese - Sarri si prende la sua prima finale : il Chelsea elimina il Tottenham : Con il neo-arrivato Higuain ai margini della panchina in attesa del transfer, il Chelsea si regala la finale di Carabao Cup , Coppa di Lega inglese, contro il City superando il Tottenham di Pochettino ...

Calciomercato - Higuain al Chelsea : da Vialli a Morata - tutti i numeri 9 dei Blues prima del Pipita : ufficiale l'avvento del Pipita a Stamford Bridge, avventura in Inghilterra in prestito dalla Juventus. Il centravanti argentino è solo l'ultimo numero 9 con la maglia dei Blues: dall'avvento della ...