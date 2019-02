Checco Zalone | «Tolo Tolo» è il suo nuovo film di Natale

«Tolo Tolo» : il nuovo film di Checco Zalone al cinema il 25 dicembre : Checco Zalone privatoChecco Zalone privatoChecco Zalone privatoChecco Zalone privatoChecco Zalone privatoSe c’è qualcuno che ha capito la pericolosità della sovraesposizione e il valore di un progetto di pregio quello è Checco Zalone. A tre anni da Quo Vado? e dai 70 milioni di euro incassati al botteghino, un record, ecco finalmente i primi dettagli sulla sua prossima fatica cinematografica. Si chiamerà Tolo Tolo, uscirà nelle sale ...

Checco Zalone Tolo Tolo : il 25 dicembre debutto anche come regista : Il nuovo film di Checco Zalone ha una data ufficiale di uscita nelle sale: 25 dicembre 2019. Girato in Africa

Il nuovo film di Checco Zalone, girato in Africa, si intitola Tolo Tolo e uscirà il 25 dicembre 2019. Lo annuncia il produttore, Pietro Valsecchi, sottolineando che per il recordman degli incassi italiani "è il film della piena maturità artistica" e che Zalone "ha lavorato per più di un anno a questo grande progetto e per la prima volta ne è anche il regista".

Quo Vado Streaming Ita : il film di Checco Zalone - come vedere gratis online : Oggi andremo a trattare insieme quelli che sono alcuni sei siti o dei servizi che consentono di vedere il film di Checco Zalone, Quo Vado, in modalità Streaming. Quo Vado Ita: come vedere il film di Checco Zalone in Streaming Sappiamo bene oramai che da qualche anno a questa parte è possibile vedere i film che più si preferisce comodamente a casa propria, sul proprio televisore o anche tramite il proprio computer o tablet, scegliendoli e non ...

Intervenuto al format di Radio2, i Lunatici, in onda all"una di notte fino alle 6 mattino e condotto da Roberto Ardunini e Andrea di Ciancio, Checco Zalone ha discusso della sua carriera e del suo status di attore comico."Sono molto timido, di solito non lascio interviste. Non sono snob ma perché penso che il pubblico meriti risposte più interessanti delle mie. Se non ho cosa interessanti da dire, cosa posso fare?" Su Sanremo poi rivela :" Io ...

Festival di Sanremo 2019: Checco Zalone non sarà tra gli ospiti di Claudio Baglioni Si è svolta ieri la conferenza stampa ufficiale di presentazione del 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, nella quale è stato fatto il nome di Checco Zalone come probabile ospite. Oggi però, dopo meno di 24 ore, come scrive Davide Maggio, sarebbe arrivato il NO dell'attore.

Fake news e bufale circolano sui social quotidianamente, talmente veloci da diventare virali e colpire spesso la salute dei volti noti. Ultimo della lista, sempre più lunga, Checco Zalone, qualche giorno fa su Facebook aveva ricevuto molte condivisioni la notizia della sua morte con relativi dettagli: "Mi hanno fatto morire su Facebook, il mio urologo ringrazia", ha scherzato l'attore intervenendo a I Lunatici su Radio 2.

