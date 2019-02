Cedolino su NoiPA oggi: come funziona il conguaglio, pagamento stipendi febbraio

scuolainforma

: #Cedolino su #NoiPA oggi: pagamento #stipendi febbraio 2019 e come funziona il conguaglio - scuolainforma : #Cedolino su #NoiPA oggi: pagamento #stipendi febbraio 2019 e come funziona il conguaglio - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Stipendio, il cedolino di febbraio è su NoiPA: conguaglio fiscale e arretrati - orizzontescuola : Stipendio, il cedolino di febbraio è su NoiPA: conguaglio fiscale e arretrati -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ildellodi2019 è stato pubblicato18ed è scaricabile dalla propria area personale. In molti hanno già capito, quando hanno potuto visualizzare l’importo, che questo mese è presente ilfiscale, proprioavvenuto già lo scorso anno. Cos’è, einfluenza loo?Ilfiscale sulL’importo deldel mese di2019 presenta ilfiscale, ovvero il saldo tra le ritenute mensili e l’imposta dovuta, relative all’anno fiscale 2018. Questo calcolo potrebbe risultare a credito o a debito.Si ha un credito quando l’imposta dovuta è inferiore alle ritenute delle buste paga del 2018; in questo caso, il lavoratore ha diritto ad un rimborso nel. Si ha un debito quando l’imposta dovuta è superiore alle ritenute delle buste paga del 2018; in tal ...